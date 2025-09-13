مونديال طوكيو: المغربي البقالي إلى نهائي 3 آلاف م موانع دون عناء

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : ضمن البطل الأولمبي والعالمي المغربي سفيان البقالي السبت تأهله إلى نهائي سباق 3 آلاف م موانع دون عناء، بصدارته تصفيات المجموعات الثلاث في بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو.

ورافق البقالي الذي سجل 8:26.99 دقائق إلى النهائي مواطنه صلاح الدين بن يزيد صاحب أسرع توقيت في المجموعة الثانية والثاني على الاطلاق بين المتأهلين (8:27.21 د) والتونسي أحمد الجزيري الذي حلّ خامسا في المجموعة الأولى (8:31.41 د).

ويحمل البقالي (29 عاما) ذهبيتي نسختي يوجين 2022 وبودابست 2023، كما طوق عنقه بالمعدن الأصفر في أولمبيادي طوكيو 2020صيف 2021 وباريس الصيف الماضي.

ويتوقع أن ينافس البقالي في السباق النهائي وصيفه في تصفيات السبت وحامل الرقم القياسي العالمي الإثيوبي لاميشا غيرما بعد أن تقدمه بفارق ثمانية أعشار من الثانية.

قال العداء المغربي لوكالة فرانس برس عن كون تأهله إلى النهائي يعتبر الخطوة الاولى للاحتفاظ بالذهب "نصف نهائي جيد بالنسبة لي كما خططنا له أنا والمدرب والمجموعة".

وأضاف "كان يجب أن أدخر جهدي للسباق النهائي، والحمدلله مر نصف النهائي بشكل جيد ومريح بالنسبة لي لأني ادخرت أكثر ما يكفي من طاقة. ادرنا السباق كما يجب والتحقت تدريجا بمراكز المقدمة".

وتابع "هناك سقوط لبعض العدائين وهذا ما يجعلك تكون حذرا وتتنبه للامر، ونصف نهائي رائع بالنسبة لي".

من ناحيته، قال بن يزيد لفرانس برس "هذا كله بفضل جهود مدربي الذي بذل مجهودات كبيرة. المرتبة الأولى وأتمنى أن أكون على منصة التتويج في السباق النهائي".

واضاف عن قدوته البقالي "هو قدوة لي. البقالي بطل كبير وان شاء الله بالميدالية الذهبية".

وأكد التونسي الجزيري لقناة "بي إن سبورتس" أن السباق "كان تكتيكيا بامتياز. في آخر 200 م وجدت نفسي في المركز الخامس وركزت على التأهل. أتوقع أن يكون النهائي سريعا".

وأهدر التونسي محمد أمين الجهيناوي، رابع أولمبياد باريس 2024، التأهل في الرمق الأخير بوصوله سادسا في المجموعة الثانية، فيما خرج المغربيان محمد تيندوفت ومصطفى فايد من تصفيات المجموعة الأولى باحتلالهما للمركزين التاسع والحادي عشر تواليا.