من الملاعب إلى المواسم.. المملكة تقدم للعالم جدول فعاليات استثنائي بمشاركة كريستيانو رونالدو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة جديدة تعكس طموح المملكة لتكون وجهة عالمية متكاملة، أطلقت الهيئة السعودية للسياحة حملتها العالمية الجديدة تحت شعار "أتيت من أجل كرة القدم، وبقيت لما هو استثنائي"، بمشاركة أسطورة كرة القدم العالمية كريستيانو رونالدو.

وجاءت الحملة بلقطات بصرية مبهرة قدمتها من خلال فيديو ترويجي يأخذ المشاهد في رحلة ساحرة تتسم بتنوع الفعاليات والتجارب التي تقدمها السعودية، من الرياضة إلى الثقافة والترفيه، في مزيج فريد يجمع بين الأصالة والحداثة.

الفيديو لم يكن مجرد إعلان بل لوحة فنية تروي قصة المملكة بأسلوب سينمائي مبهر، حيث تسلط الحملة الضوء على جدول فعاليات السعودية الاستثنائي، الذي يعكس تنوعاً مذهلاً في الأحداث التي تستضيفها المملكة على مدار العام.

وعلى الصعيد الرياضي، تبرز السعودية كوجهة عالمية تستقطب عشاق الرياضة من خلال استضافتها لأحداث بمثل هذا الحجم، ممها يظهر التنوع في الفعاليات والتجارب بالمملكة، مثل مباريات الملاكمة ونهائيات رابطة محترفات التنس وجائزة السعودية الكبرى للفورمولا وبطولة PIF الدولية للجولف، وكذلك دوري روشن السعودي الذي أثبت قوته واحترافيته عالميًا.

ولا تكتفي المملكة بالريادة في الرياضة، بل تفوقت في المشهد الثقافي والترفيهي بفعاليات تنبض بالحياة مثل مهرجان ساوندستورم الموسيقي الضخم وموسم الرياض وموسم الدرعية ولحظات العلا التي تضيف بُعداً آخر من التجارب السياحية، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بعروض الموسيقى العالمية، والكوميديا، والمسرح، إلى جانب استكشاف المواقع التاريخية والتراثية وهي تجارب متنوعة تناسب الجميع.

وما يميز هذه الحملة هو تركيزها على تنوع التجارب، سواء كان الزائر من عشّاق الرياضة، أو محبّي الثقافة، أو باحثًا عن المغامرة، فإن المملكة توفر شيئًا مميزًا للجميع، وتقدم الكثير من التجارب المختلفة مثل استكشاف الأسواق التقليدية، وتذوق المأكولات السعودية الأصيلة، أو حضور عروض عالمية المستوى وسط كرم ضيافة سعودي منبثق من رؤية طموحة وأصالة متجذرة.

وتعليقاً على الحملة، أكد معالي وزير السياحة، أحمد بن عقيل الخطيب، أن السعودية تجمع بين "أصالة الثقافة ودفء الضيافة وروعة الفعاليات العالمية"، بينما أشار سعادة الأستاذ فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة، إلى أن هذه الحملة تمثل مرحلة جديدة للترويج العالمي للسعودية.

من جانبه، عبر رونالدو عن إعجابه بالسعودية، مشيداً بقدرتها على الجمع بين الهوية الوطنية والانفتاح على العالم.

وتعد الحملة بمشاركة كريستيانو رونالدو بمثابة دعوة مفتوحة للعالم لاكتشاف السعودية، حيث الرياضة، الثقافة، والترفيه يلتقون في تجربة لا تُنسى وعيش قصة ملهمة عن بلد يعيش تحولًا سياحيًا غير مسبوق.