مونديال طوكيو: لايلز وماكلافلين يقودان المنتخب الأميركي وكيبييغون للقب رابع

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : يقود النجمان نواه لايلز وسيدني ماكلافلين ليفرون المنتخب الأميركي في بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو التي تنطلق السبت، فيما يخطو السويدي أرمان دوبلانتيس خطوات ثابتة نحو تثبيت مكانته كأعظم رياضي في القفز بالزانة في التاريخ.

تبرز أيضا أسماء كثيرة ستكون الأضواء مسلطة عليهم، كالكينية فيث كيبييغون، النرويجي كارستن فارهولم والهولندية فيمكي بول، إذ يطمحون لحفر اسمائهم في سجل البطولة التي ستستمر على مدار تسعة أيام.

وتُسدل هذه البطولة العالمية التي ستُجرى فيها اختبارات إلزامية لتحديد الجنس لجميع الرياضيات المشاركات، الستارة عن موسم حافل تخللته 15 محطة مثيرة في الدوري الماسي، تزامنا مع انطلاقة سلسلة "غراند سلام تراك".

وأُطلقت سلسلة "غراند سلام" على أمل جمع أبرز نجوم ألعاب القوى في مكان واحد، لكنها تعثّرت، قبل أن يتم إلغاء اللقاء الرابع والأخير بسبب صعوبات مالية.

وفضّل لايلز البطل الأولمبي في سباق 100متر وجوليين ألفريد من جزيرة سانت لوسيا عدم المشاركة في السلسلة، بعد أن أبقيا تركيزهما على الدوري الماسي، قبل أن يحققا انتصارات لافتة ومعنوية في الدور النهائي في زوريخ هذا الشهر.

وقال لايلز بعد تفوّقه على البوتسواني ليتزيلي تيبوغو في سباق 200م، إنه سيتوجه إلى طوكيو "بطاقة كبيرة وسأستغل ذلك لمصلحتي".

لكن الجامايكي كيشاين تومسون الذي خسر أمام لايلز بفارق خمسة آلاف من الثانية فقط في أولمبياد باريس، هو أسرع رجل هذا العام في سباق 100 م بعدما سجل زمنا قدره 9.75 ث.

وسيطمح تيبوغو وألفريد الى تكرار نجاحهما في باريس عندما انتزعا الميدالية الذهبية، وهي الأولى لبلديهما بوتسوانا وسانت لوسيا.

وقالت ألفريد "أشعر أنني أرغب في إضافة ميدالية ذهبية أخرى إلى مجموعتي. أنا جاهزة بدنيا الآن مما كنت عليه من قبل، كما أنني من الناحية الذهنية في المكان الصحيح الذي أريد أن أكون فيه".

وسيكون المنتخب الأميركي كالعادة تحت الأنظار، بعد أن هيمن على ترتيب الميداليات في 15 من أصل 19 نسخة لمونديال القوى.

في المقابل، حلّت ألمانيا الشرقية انذاك، في الصدارة في النسختين الأوليين في عام 1983 و1987، فيما فازت روسيا في 2001 وكينيا في 2015.

من جهتها، اختارت ماكلافلين ليفرون، بطلة أولمبياد 400 م حواجز وحاملة الرقم القياسي العالمي، المشاركة في سباق 400 م دون حواجز في طوكيو.

وفي ظل غيابها، تُعد الهولندية فيمكي بول الأوفر حظا في سباق الحواجز فالمرأة الوحيدة التي تمكنت من تحقيق زمن أدنى من 52 ث هذا الموسم، تصل إلى اليابان بعد تحقيقها ثمانية انتصارات متتالية.

"أنا جشع"

وستكون المواجهة في سباق 400 م حواجز للرجال محتدمة بين فارهولم صاحب الرقم القياسي العالمي والبطل الأولمبي الأميركي راي بنجامين وبطل العالم السابق البرازيلي أليسون دوس سانتوس.

وحقّق فارهولم ثالث أسرع توقيت في التاريخ بـ 46.28 ث، خلال لقاء سيليسيا ضمن الدوري الماسي، حيث كان قريبا من الرقم القياسي العالمي البالغ 45.94 ث والذي حققه في أولمبياد طوكيو صيف 2021، في الملعب نفسه حيث ستقام فيه بطولة العالم.

وقال النروجي "لدي ثلاثة ألقاب كبطل للعالم وأريد المزيد. أنا جشع".

ويواجه دوبلانتيس منافسة من اليوناني إيمانويل كاراليس في القفز بالزانة، إلا أن السويدي المولود في الولايات المتحدة، لا يُقهر عندما يكون في يومه.

ويكمن التحدي فقط إذا ما كان دوبلانتيس قادرا على تحطيم رقمه القياسي العالمي للمرة الـ 14.

وتضع كينيا نصب عينيها على تحقيق الثنائية عبر إيمانويل وانيونيي وكيبييغون في سباقي 800 م للرجال و1500 م للسيدات تواليا.

وعلى الرغم من خوضها ثلاثة سباقات رسمية فقط هذا العام، منها واحد بزمن قياسي عالمي، يُتوقع أن تفوز كيبييغون بلقبها العالمي الرابع في سباق 1500 م، مما يجعلها تعادل رقم الأسطورة المغربية هشام الكروج.

خصومة شديدة

ويتصدر البطل الأولمبي وانيونيي قائمة من العداءين البارزين والموهوبين في سباق 800 م، حيث سيكون الرقم القياسي العالمي الذي حققه الكيني ديفيد روديشا بزمن 1:40.91 دقيقة في أولمبياد لندن 2012 مهددا أكثر من أي وقت مضى.

وتصل حدة المنافسة الحالية في السباق الممتد على لفتين، إلى درجة أنه عندما يصطف الرياضيون لخوض التصفيات الأسبوع المقبل في الملعب الوطني، لن يكون هناك فقط وانيونيي، إنما أيضا حامل اللقب العالمي الكندي ماركو أروب و11 عداءً آخر تمكنوا من تحقيق زمن أقل من 1:43د هذا العام.

ويغيب بداعي الإصابة الأميركية غابي توماس البطلة الأولمبية في سباق 200م، والأسترالية نينا كينيدي البطلة الأولمبية والعالمية في القفز بالزانة.

واختارت الظاهرة الهولندية سيفان حسن التي فازت بثلاث ميداليات ذهبية وثلاث برونزية في الدورتين الاولمبيتين الأخيرتين في سباقي 1500 م والماراثون، التركيز على ماراثون سيدني الشهر الماضي.