تصفيات مونديال 2026: فوز ثان تواليا للبرتغال

الرياص - اسماء السيد - بودابست : حققت البرتغال فوزها الثاني في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال 2026 وجاء بصعوبة على مضيفتها المجر 3 2 الثلاثاء في بودابست ضمن منافسات المجموعة السادسة.

دخل المنتخب البرتغالي الساعي الى بلوغ النهائيات للمرة السابعة تواليا، المباراة منتشيا بفوزه الساحق على ارمينيا بخماسية نظيفة الاسبوع الماضي في يريفان في مستهل مشواره في التصفيات.

في المقابل، اعتمد المنتخب المجري على لاعب وسط ليفربول قائده دومينيك سوبوسلاي (56 مباراة دولية مع 16 هدف) ومهاجم فرنتسفاروش بارناباس فارغا الذي سجل 10 اهداف لفريقه في 11 مباراة حتى الان في الموسم الحالي.

سيطر المنتخب البرتغالي على مجريات اللعب تماما في مطلع المباراة واستحوذ على الكرة بنسبة 70 في المئة، بيد ان اصحاب الارض افتتحوا التسجيل عندما مرر المخضرم زولت ناغي (88 مباراة دولية) كرة متقنة داخل المنطقة تابعها فارغا برأسه داخل شباك الحارس ديوغو كوستا (21)، مسجلا هدفه العاشر في 25 مباراة دولية.

فرض حارس المجر بالاش توث نفسه نجما للشوط الاول بتصديه لاكثر من كرة خطرة، فتدخل مرتين لانقاذ مرماه من هدفين مؤكدين، الاولى بتسديدة من كريستيانو رونالدو وانقذ محاولته بساقه قبل ان تجتاز خط المرمى (31)، قبل ان يتدخل للتصدي لمحاولة جواو نيفيش (32). بيد انه وقف عاجزا عندما تلقى برناردو سيلفا كرة عرضية من جواو كانسيلو فسددها في زاوية المرمى بيسراه (36).

وحصلت البرتغال على ركلة جزاء اثر لمسة يد على المدافع لويك نيغو اثر ركلة ركنية، فانبرى لها رونالدو بنجاح، رافعا رصيده من الأهداف الدولية الى 141 هدفا والى 943 في مسيرته.

ورفع رونالدو رصيده ايضا في تصفيات كأس العالم الى 39 هدفا، معادلا الرقم القياسي المسجل بإسم الغواتيمالي كارلوس رويس.

وتابع الحارس المجري تألقه فتصدى لمحاولة جوا كانسيلو بيسراه من مشارف المنطقة (69).

ورمى المنتخب المجري بكل ثقله لادراك التعادل وكان له ما اراد عندما اضاف فارغاس الهدف الثاني (84).

بيد ان فرحة اصحاب الارض لم تدم طويلا لان جواو كانسيلو منح الفوز للبرتغال بعدها بدقيقتين.