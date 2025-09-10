تصفيات مونديال 2026: النروج تستعرض بـ11 هدفا بينها 5 لهالاند و4 لبديل

الرياص - اسماء السيد - اوسلو : واصلت النروج مشوارها بثبات نحو المشاركة الأولى في النهائيات منذ 1998 والرابعة فقط في تاريخها، وذلك بتحقيقها فوزها الخامس في خامس مباراة لها ضمن منافسات المجموعة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026، وجاء بنتيجة كاسحة على ضيفتها مولدافيا 11 1 بفضل خماسية لهدافها التاريخي إرلينغ هالاند ورباعية للاعب بديل.

وبعدما استهلت مشوارها في المجموعة بالفوز على مولدافيا بالذات 5 0 ثم إسرائيل 4 2، عقدت النروج حياة إيطاليا وأعادت إلى أذهانها كابوس الغياب عن النسختين الماضيتين بالفوز عليها 3 0 ثم تغلبت على إستونيا 1 0، وصولا إلى اكتساح مولدافيا مجددا.

وكان هالاند على موعد مع الشباك في جميع المباريات الأربع الماضية، ورفع رصيده الثلاثاء إلى تسعة أهداف في هذه التصفيات بتسجيله خماسية (11 و36 و43 و52 و83)، ليصبح ثاني لاعب فقط في تاريخ بلاده يسجل خمسة أهداف في مباراة واحدة بعد أود وانغ سورنسن عام 1948، رافعا رصيده بالمجمل إلى 48 هدفا في 45 مباراة.

وافتتح فيليكس ميهري التسجيل (6) وأضاف مارتن أوديغارد الخامس (1+45) قبل أن يدخل البديل ثيلو آسغارد على الخط بتسجيله رباعية (67 و76 و79)، فيما جاء الهدف المولدافي الوحيد بهدية من البديل ليو أوستيغارد الذي سجل في مرماه عن طريق الخطأ (74).

وعادلت النروج أكبر انتصار لها في مباراة ضمن مسابقة رسمية والذي حققته على سان مارينو بعشرة أهداف نظيفة في أيلول/سبتمبر 1992 ضمن تصفيات كأس العالم، في حين أن أكبر فوز لها على الإطلاق بالمجمل 12 0 ضد فنلندا وديا عام 1946.

وبذلك، رفعت النروج رصيدها إلى 15 نقطة نقطة كاملة في الصدارة بفارق 6 نقاط عن إيطاليا الفائزة الإثنين على إسرائيل 5 4، لكن مع خوضها مباراة أكثر من أبطال العالم أربع مرات الذين قد يجدون أنفسهم أمام خطر خوض الملحق القاري للمرة الثالثة تواليا في سيناريو يعيد إلى الأذهان تصفيات نسختي 2018 و2022 حين فشلا في بلوغ النهائيات.