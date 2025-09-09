بطولة إنكلترا: نوتنغهام فوريست يعيّن بوستيكوغلو مدربا

الرياص - اسماء السيد - لندن : عيّن نادي نوتنغهام فوريست، عاشر ترتيب الدوري الإنكليزي لكرة القدم راهنا، الثلاثاء، المدرب الأسترالي أنج بوستيكوغلو خلفا للبرتغالي نونو إشبيريتو سانتو المُقال من منصبه ليل الإثنين الثلاثاء نتيجة خلافات داخلية.

وكان المدرب الجديد البالغ 60 عاما، حرا منذ ثلاثة أشهر بعد إقالته من تدريب توتنهام حيث قاده في موسمه الثاني إلى التتويج بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" واحتلال المركز السابع عشر في ترتيب الدوري المحلي.

وقال اليوناني إيفانغيلوس ماريناكيس مالك النادي اللندني "نرحب في نادينا بمدرب أثبت قدرته على الفوز بالألقاب بانتظام"، مضيفا أن "خبرته" على أعلى المستويات في كرة القدم و"رغبته في بناء شيء مميز معنا في فوريست تجعل منه الشخص المثالي (...)".

ويُعتبر الأسترالي المدرب الثامن الذي يُعيّن بشكل دائم منذ استحواذ رجل الأعمال اليوناني على النادي صاحب القميص الأحمر في أيار/مايو 2017، ومن المنتظر أن يقود فريقه الجديد للمرة الأولى في مواجهة أرسنال السبت على ملعب الإمارات.

وتوترت العلاقات بين ماريناكيس والمدرب السابق للفريق نونو إشبيريتو سانتو خلال الصيف، وكانت فترة الانتقالات محور الخلافات، إذ عبّر البرتغالي بشكل علني عن قلقه من قلة تدعيمات صفوف الفريق خلال الأسابيع الأولى من فترة الانتقالات، قبل حصوله عليها في وقت لاحق.

وعُيّن سانتو في كانون الأول/ديسمبر 2023 عندما كان نوتنغهام يحتل المركز السابع عشر في الدوري المحلي، وقد أنهى ذلك الموسم متقدما بست نقاط عن لوتون أول الهابطين، على الرغم من خصم أربع نقاط من رصيده بسبب مخالفات مالية.

وفي الموسم الماضي، ظل الفريق اللندني بين المراكز الثلاثة الأولى لفترة طويلة في الدوري المحلي، لكنه أضاع فرصة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في المرحلة الأخيرة وأنهى الموسم سابعا.

وعلى الرغم من ذلك، نجح بطل أوروبا في 1979 و1980، بضمان مشاركة قارية هي الأولى له منذ 30 عاما من بوابة دوري المؤتمر الأوروبي "كونفرنس ليغ"، قبل تسميته من طرف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) للمشاركة في "يوروبا ليغ" بدلا من كريستال بالاس بسب انتهاك الأخير قواعد تعدد الملكية.