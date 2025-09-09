أيزاك: الصورة الكاملة لانتقالي إلى ليفربول ستتضح قريبا

الرياص - اسماء السيد - ليفربول : رأى المهاجم السويدي ألكسندر أيزاك أن "الصورة الكاملة" بشأن انتقاله الجدلي إلى ليفربول بطل انكلترا، مقابل رقم قياسي بريطاني بلغ 125 مليون جنيه إسترليني (169 مليون دولار)، قادما من نيوكاسل ليست واضحة.

شارك أيزاك في أولى دقائقه هذا الموسم خلال هزيمة منتخب بلاده أمام كوسوفو 0 2 في تصفيات كأس العالم الإثنين، وذلك بعد غيابه عن أول ثلاث مباريات لنيوكاسل في مستهل الموسم قبل انتقاله إلى ليفربول في الأول من أيلول/سبتمبر.

وأعلن ابن الـ 25 عاما عن رغبته في الرحيل عن نيوكاسل عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الشهر الماضي، مؤكدا أن النادي أخلّ بوعوده.

وتحوّل أيزاك من بطل إلى "خائن" في نظر جماهير نيوكاسل، وتعرض لهتافات مسيئة خلال الأسابيع الأولى من الموسم.

سبق أن سجّل هدفا حاسما لـ "ماغبايز" في نهائي كأس الرابطة الإنكليزية على حساب ليفربول في آذار/مارس الماضي، ليمنح نيوكاسل باكورة ألقابه المحلية منذ 70 عاما.

وقال أيزاك لوسائل الإعلام السويدية "من الواضح أن ليس الجميع يملكون الصورة الكاملة، لكن هذا موضوع ليوم آخر".

وأضاف "هذا جزء من كرة القدم. لا يمكنني التحكم في كل ما يُقال أو يُكتب، لكنني سعيد لأنني أصبحت لاعبا في ليفربول. هذا ما كنت أريده وأنا سعيد بذلك".

وتابع "هناك الكثير مما يمكن مناقشته، ويمكن الحديث عنه طويلا. لقد كانت تجربة للتعلم منها، وأنا راض عن النتيجة النهائية. أنا سعيد وفخور بكوني لاعبا في ليفربول".

وسينضم أيزاك الى تمارين ليفربول برفقة زملائه الجدد للمرة الأولى هذا الأسبوع قبل مباراته المحتملة الأولى خارج الديار أمام بيرنلي الأحد.