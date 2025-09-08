ورطة لامين يامال.. جواز سفره مفقود في تركيا (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من اسطنبول: ذكرت مصادر تركية أن نجم برشلونة، ومنتخب اسبانيا الشاب لامين يامال غير قادر على مغادرة تركيا بعد فقدان جواز سفره .

وفقًا لصحيفة "بياز فوتبول" التركية، فقد اللاعب جواز السفر بعد مباراة إسبانيا ضد تركيا في تصفيات أوروبا للتأهل لمونديال 2026، ورغم بحث شامل، بما في ذلك عودته إلى غرفة الملابس بعد وصوله إلى الحافلة، إلا أنه لم يتمكن من العثور على جواز سفره، مما جعله في أشد حالات التوتر.

ولم يتضح بعد كيف سيتمكن المهاجم الشاب من عبور الحدود التركية والعودة إلى إسبانيا، وعلى الرغم من أنه الوجه الشاب الأشهر عالمياً في الوقت الراهن، ويكفي أنه أحد المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، إلا أن هذه الشهرة والوجه المعروف عالمياً لن يكون سبباً في عودته إلى اسبانيا بدون وثيقة سفر، فالقوانين فيما يتعلق بالسفر وعبور الحدود وركوب الطائرات لا تعرف الشهرة ولا النجومية.

يذكر أن المنتخب الإسباني حقق فوزاً تاريخياً كبيراً بنتيجة 6-0 على نظيره التركي في المباراة التي أقيمت الأحد في تركيا، مما يؤكد قوة المنتخب الاسباني الذي يعتمد على الكثير من العناصر الشابة وعلى رأسهم صاحب جواز السفر المفقود لامين يامال.

