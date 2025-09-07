كيمبيمبي الى قطر القطري بعد 20 عاما مع سان جرمان

الرياص - اسماء السيد - باريس : أعلن نادي قطر القطري لكرة القدم الأحد عبر حسابه الرسمي على موقع "أكس" (تويتر سابقا) عن تعاقده مع المدافع الفرنسي بريسنيل كيمبيمبي، منهيا مسيرة دامت 20 عاما مع باريس سان جرمان.

واتفق الناديان على انتقال اللاعب، لكن شروط العقد لم تُحدد بعد.

وانضم كيمبيمبي إلى باريس سان جرمان عام 2005، وهو في العاشرة من عمره، وأصبح أحد أبرز نجوم نادي العاصمة، محققا لقب الدوري الفرنسي ثماني مرات ودوري أبطال أوروبا في أيار/مايو الماضي.

ولعب كيمبيمبي 241 مباراة مع باريس سان جرمان، مسجلا ثلاثة أهداف. كان أيضا نائب قائد نادي العاصمة، خلف البرازيلي ماركينيوس، شريكه في قلب الدفاع.

وأصيب كيمبيمبي إصابة خطيرة في وتر أخيل في شباط/فبراير 2023، ولم يتمكن من استعادة مستواه المعهود، ولم يعد جزءا من خطط مدربه الإسباني لويس إنريكي.

وعاد كيمبيمبي إلى المنافسات الرسمية في بداية العام، وشارك بديلا في مباريات عدة: مباراتان في الدوري الفرنسي، ومثلهما في كأس فرنسا، ومباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا.

ويغيب بطل كأس العالم 2018 عن صفوف المنتخب الفرنسي منذ حزيران/يونيو 2022.

وأشاد باريس سان جرمان بكيمبيمبي ووصفه بأنه "لاعبٌ أساسي في تاريخ النادي ونتمنى له التوفيق في بقية مسيرته".

ووصفه الرئيس القطري للنادي ناصر الخليفي بأنه "سفير ونموذج للاحترافية".