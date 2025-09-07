جائزة إسبانيا الكبرى: الإسباني أليكس ماركيس يضع حدا ل7 انتصارات تواليا لشقيقه مارك

الرياص - اسماء السيد - Montmeló (إسبانيا) : حقق الإسباني أليكس ماركيس سائق غريزيني ريسينغ المركز الاول في سباق جائزة اسبانيا الكبرى ضمن فئة موتو جي بي في بطولة العالم للدراجات النارية الأحد على حلبة مونتيولو.

ووضع أليكس حدا لسيطرة شقيقه الأكبر مارك ماركيس (دوكاتي) الفائز في السباقات السبعة الاخيرة تواليا واكتفى باحتلال المركز الثاني في سباق اليوم، في حين جاء الإيطالي اينيا باستيانيني ثالثا (ريد بول تيك3).

وحرم أليكس شقيقه من فرصة أولى لحسم اللقب العالمي في صالحه في سباق جائزة اليابان الكبرى الاسبوع المقبل على حلبة ميزانو والتتويج بطلا للمرة السابعة.

وعلى الرغم من تقليص الفارق عن شقيقه في صدارة بطولة العالم، فان اليكس لا يزال بعيدا عنه بفارق 182 نقطة.

نجح أليكس في تحقيق انطلاقة مثالية من المركز الثالث لينتزع المركز الاول من شقيقه عند المنعطف الاول ونجح في الصمود امام مارك ليجتاز خط النهاية بفارق ضئيل عنه قبل ان يحتفلا سويا امام جمهورهما.

وقال اليكس الذي تعرض لحادثة انزلاق في سباق السبرينت السبت "انا سعيد، سعيد للغاية. كان يتعين علي ادارة السباق بشكل جيد، وكان بامكاني تقديم اداء افضل لكني لم اكن اريد إلحاق أي ضرر بالاطارات".

ترتيب الخمسة الاوائل في السباق:

. أليكس ماركيس (إسبانيا/غريزيني ريسينغ) 40:14.093 دقيقة

2. مارك ماركيس (إسبانيا/دوكاتي لينوفو) بفارق 1.740 ثانية

3. إينيا باستيانيني (إيطاليا/ريد بول) بفارق 5.562 ثانية

4. بيدرو أكوستا (إسبانيا/ريد بول كيه تي أم فاكتوري) بفارق 13.373 ثانية

5. فابيو كوارتارارو (فرنسا/مونستر إنرجي ياماها) بفارق 14.409 ثانية

ترتيب العشرة الأوائل في بطولة العالم:

. مارك ماركيس (إسبانيا) 487 نقطة

2. أليكس ماركيس (إسبانيا) 305

3. فرانتشيسكو بانيايا (إيطاليا) 237

4. ماركو بيتزيكي (إيطاليا) 197

5. بيدرو أكوستا (إسبانيا) 183

6. فرانكو موربيديلّي (إيطاليا) 161

7. فابيو دي جانأنتونيو (إيطاليا) 161

8. فابيو كوارتارارو (فرنسا) 129

9. فيرمين الديغير (إسبانيا) 127