فلاشينغ ميدوز: سابالينكا تهزم أنيسيموفا وتحرز لقبها الرابع الكبير

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : احتفظت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالميا بلقبها بطلة لفلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزها على الأميركية أماندا انيسيموفا 6 3 و7 6 (7 3) في المباراة النهائية السبت.

وباتت سابالينكا أول لاعبة منذ 11 عاما تفوز باللقب لعامين متتاليين في نيويورك.

وكانت الأميركية سيرينا وليامس آخر لاعبة تحقق هذا الإنجاز، حيث فازت بثلاث نسخ متتالية بين عامي 2012 و2014.

وقالت سابالينكا "لا استطيع ان اجد الكلمات المناسبة للتعبير عن شعوري. انه امر جنوني، جميع الدروس القاسية جعلت هذا اللقب اكثر قيمة".

واللقب هو الرابع الكبير لسابالينكا في بطولات الغراند سلام بعد تتويجها في استراليا المفتوحة عامي 2023 و2024 وفي فلاشينغ ميدوز العام الماضي.

وبلغت البيلاروسية ثالث نهائي لها هذا الموسم، حيث سبق أن خسرت امام الأميركية ماديسون كيز في بطولة استراليا المفتوحة، وامام الاميركية كوكو غوف في نهائي رولان غاروس.

وثأرت سابالينكا بالتالي من أنيسيموفا التي هزمتها في نصف نهائي ويمبلدون.

خسارة ثانية تواليا

اما أنيسيموفا فمنيت بثاني خسارة لها تواليا في بطولة كبرى بعد سقوطها أنام البولندية ايغا شفيونتيك في نهائي ويمبلدون بنتيجة ساحقة 0 6 و0 6.

وقالت انيسيموفا "خسارة مباراتين نهئايتين تواليا أمر صعب للغاية. اعتقد باني لم لكافح بما فيه الكفاية لتحقيق احلامي اليوم".

وكان عزاء انيسيموفا انها لا تزال تتفوق على منافستها في المواجهات المباشرة حيث تغلبت عليها ست مرات مقابل 4 هزائم.

حققت سابالينكا فوزها الرقم مئة في بطولات الغراند سلام في سابع نهائي كبير تخوضه، بعد أن تقدمت 2 0 مطلع المجموعة الاولى قبل أن ترد الاميركية بإحراز الاشواط الثلاثة التالية لتتقدم 3 2.

بيد أن سابالينكا استعادت توازنها وفازت بالأشواط الأربعة التالية لتحسم المجموعة الأولى في صالحها.

وفي الثانية، تبادلت اللاعبتان كسر الارسال مرتين ثم سنحت أمام سابالينكا فرصة حسم المباراة في صالحها عندما تقدمت 5 4 والارسال في حوزتها لكن الاميركية نجحت في إدراك التعادل 5 5 قبل أن تحتكما لجولة فاصلة فازت بها سابالينكا لتحسمها 7 3 وتفوز بالمباراة في ساعة و34 دقيقة.

وهي المرة التاسعة عشرة تواليا التي تحسم فيها سابالينكا جولة فاصلة في صالحها.

وعلى الرغم من خسارتها، سترتقي انيسيموفا الى المركز الرابع في التصنيف العالمي مطلع الاسبوع المقبل، اما سابالنيكا فكانت ضمنت بقاءها في المركز الاول بمجرد بلوغها ربع النهائي.

وعموما وبعد فوزها في بريزبين الاسترالية وميامي الاميركية ومدريد خلال النصف الأول من الموسم، لم تصل سابالينكا إلى نهائي في بطولات ودورات رابطة اللاعبات المحترفات منذ هزيمتها في رولان غاروس في أوائل حزيران/يونيو الماضي.

فبعد إقصائها من نصف نهائي ويمبلدون في تموز/يوليو، شاركت البيلاروسية فقط في دورة واحدة هي سينسيناتي للألف نقطة استعدادا لفلاشينغ ميدوز، لكنها فقدت لقب الدورة بخروجها من ربع النهائي.