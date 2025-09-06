تصفيات مونديال 2026: فوز هزيل لانكلترا على أندورا المغمورة بهدفين نظيفين

الرياص - اسماء السيد - لندن : حقق المنتخب الانكليزي فوزا هزيلا على نظيره الأندوري بهدفين نظيفين السبت على ملعب "فيلا بارك" في برمنغهام ضمن منافسات المجموعة الحادية عشرة من التصفيات الاوروبية المؤهلة الى مونديال 2026.

وسجل كريستيان غارسيا (25 خطأ في مرماه) وديكلان رايس (67) الهدفين.

والفوز هو الرابع تواليا لإنكلترا في هذه التصفيات فرفعت رصيدها في صدارة المجموعة الى 12 نقطة مقابل 7 لوصيفتها صربيا الفائزة على لاتفيا خارج ملعبها 1 0 علما بأن صربيا خاضت مباراة أقل.

خاضت انكلترا المباراة في غياب عدد من لاعبيها الأساسيين أمثال جود بيلينغهام وبوكايو ساكا وكول بالمر وفيل فودن بداعي الإصابة.

سيطر المنتخب الإنكليزي على مجريات اللعب تماما وبعد محاولات عدة أبرزها للجناح أيزي إيبيريتشي تصدى لها حارس أندورا ايكر ألفاريس (15)، افتتحت التسجيل بالنيران الصديقة عندما رفع جناح أرسنال الجديد نونو مادويكي كرة عرضية داخل المنطقة تابعها مدافع أندورا كريستيان غارسيا برأسه خطأ في شباك فريقه (25).

وانتظرت انكلترا منتصف الشوط الثاني لتضيف الهدف الثاني عن طريق كرة رأسية لديكلان رايس مستثمرا عرضية ريس جيمس (67).

وحقق المنتخب الانكليزي نتائج متواضعة حتى الآن بقيادة المدرب الألماني توماس توخل، فتغلب فريقه في أول مباراة رسمية له على ألبانيا 2 0 في آذار/مارس الماضي قبل أن يفوز على لاتفيا 3 0.