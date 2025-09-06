فلاشينغ ميدوز: دابروفسكي من تشخيص السرطان إلى لقب الزوجي

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : أحرزت الكندية غابرييلا دابروفسكي لقبها الثاني في الزوجي ضمن بطولة الولايات المتحدة الكبرى في التنس، إلى جانب النيوزيلندية إرين روتليف الجمعة، لتتوج "رحلة جامحة" بدأت بتشخيص إصابتها بسرطان الثدي العام الماضي.

وتغلبت دابروفسكي وروتليف على المصنفتين أوليين الأميركية تايلور تاونسند والتشيكية كاتيرينا سينياكوفا 6 4، 6 4، لتحرزا اللقب الثاني بعد 2023 وتثأرا لخسارتهما العام الماضي في نهائي ويمبلدون.

وأتت تلك الخسارة بعد أسابيع قليلة من عودة دابروفسكي إلى عالم كرة المضرب، عقب خضوعها لجراحتين وتوقفها ثلاثة أشهر بعد أن كشفت خزعة إصابتها بسرطان الثدي.

ونالت الكندية ميدالية برونزية في زوجي المختلط في باريس عندما كانت تتلقى العلاج، ثم أحرزت مع روتليف دورة دبليو تيه الختامية في الرياض.

وواجهت روتليف متاعب صحية بدورها، إذ تعرضت لكسر في ضلعها قبل انطلاق الموسم نتيجة سعال مفرط ناجم عن التهاب الشعب الهوائية. ثم عانت دابروفسكي من الإصابة عينها مطلع السنة وغابت عن رولان غاروس مرة ثانية تواليا.

وجعلت كل تلك التجارب من تتويج الثنائي ونيله جائزة مليون دولار أميركي لحظة استثنائية.