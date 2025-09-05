نزال تايسون ومايويذر الاستعراضي في ربيع 2026

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : توصل بطلا العالم السابقان للملاكمة الأميركيان مايك تايسون وفلويد مايويذر، إلى اتفاق لإقامة نزال استعراضي محتمل في عام 2026، بحسب ما أعلنت شركة "سي إس آي سبورتس" للترويج الرياضي الخميس.

ولم يحدد أي موعد أو مكان للنزال بدقة، لكن "سي إس آي سبورتس" قالت إن الملاكمين سيتواجهان في "ربيع 2026".

وحقق تايسون، البالغ من العمر 59 عامًا، رقما قياسيا في مسيرته الرياضية بفوزه بـ50 مباراة، منها 44 بالضربة القاضية، وسبع هزائم.

وصعد تايسون آخر مرة على الحلبة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 في أرلينغتون بتكساس، حيث خسر أمام جايك بول، وهو صانع محتوى على موقع يوتيوب أصبح ملاكما محترفا.

وشاهد النزال بين تايسون وبول أكثر من 70 ألف متفرج في الملعب، بالإضافة إلى ملايين المشاهدين حول العالم.

وقد بُثّ النزال مباشرةً على منصة البث نتفليكس.

من جهته، اعتزل مايويذر، البالغ من العمر 48 عاما، رسميا هذه الرياضة عام 2017، دون هزيمة في 50 نزالا، بعد فوزه بألقاب عالمية في خمس فئات وزن. لكنه واصل المشاركة في نزالات استعراضية، بينها فوزه على جون غوتي الثالث في المكسيك في آب/أغسطس 2024.

وذكر بيان صادر "سي إس آي" نقلاً عن مايك تايسون: "عندما عرض عليّ سي إس آي فرصة النزال مع فلويد مايويذر، قلت: هذا مستحيل!".

وأضاف: "ما زلت لا أصدق أن فلويد يريد فعل ذلك حقًا. سيضر بصحته، لكنه يريد ذلك، لذا فقد وقّع العقد وسيقام النزال!".

ويُعد آخر نزال رسمي لمايويذر والذي انتهى بفوزه على نجم فنون القتال المختلطة الأيرلندي كونور ماكغريغور عام 2017، واحدا من أكثر النزالات ربحا في تاريخ الملاكمة.

قال مايويذر "أمارس هذه الرياضة منذ 30 عامًا، ولم يُدنس أي ملاكم إرثي"، مضيفًا أن هذه المباراة الاستعراضية "ستمنح الجماهير ما يتمنونه".