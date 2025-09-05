فلاشينغ ميدوز: سابالينكا وأنيسيموفا الى المباراة النهائية

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا والأميركية أماندا أنيسيموفا المصنفتان أولى وثامنة عالميا المباراة النهائية لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، بفوز الاولى على الاميركية جيسيكا بيغولا الرابعة 4 6 و6 3 و6 4، والثانية على اليابانية ناومي أوساكا 6 7 (4 7) و7 6 (7 3) و6 3 الخميس في نصف النهائي.

في المباراة الاولى، نجحت سابالينكا حاملة اللقب في بلوغ المباراة النهائية الثانية تواليا للبطولة الاميركية، في سعيها الى تعويض خسارتها نهائيي أستراليا المفتوحة ورولان غاروس هذا الموسم، عندما تلاقي أنيسيموفا السبت.

وكرست البيلاروسية المتوجة بثلاثة القاب كبرى، تفوقها على بيغولا بتحقيقها الفوز الثامن في 10 مواجهات بينهما، علما أنها ظفرت باللقب الاميركي على حسابها العام الماضي.

وتطمح سابالينكا الى أن تصبح أول لاعبة منذ 11 عاما تفوز باللقب لعامين متتاليين في نيويورك.

وكانت الأميركية سيرينا وليامس آخر لاعبة تحقق هذا الإنجاز، حيث فازت بثلاث نسخ متتالية بين عامي 2012 و2014.

بعد فوزها في بريزبين الاسترالية وميامي الاميركية ومدريد خلال النصف الأول من الموسم، لم تصل سابالينكا إلى نهائي في بطولات ودورات رابطة اللاعبات المحترفات منذ هزيمتها في رولان غاروس في أوائل حزيران/يونيو الماضي.

بعد إقصائها من نصف نهائي ويمبلدون في تموز/يوليو، شاركت البيلاروسية فقط في دورة واحدة هي سينسيناتي للألف نقطة استعدادا لفلاشينغ ميدوز، لكنها فقدت لقب الدورة بخروجها من ربع النهائي.

وتتخلف المصنفة الأولى عالميًا والتي ضمنت الاحتفاظ بصدارة التصنيف العالمي بغض النظر عن نتيجة المباراة النهائية، في المواجهات المباشرة مع أنيسيموفا بثلاثة انتصارات مقابل ستة.

وفي المباراة الثانية، حجزت أنيسيموفا بطاقتها الى المباراة النهائية الثانية تواليا في الغراند سلام بعدما خسرت نهائي ويمبلدون امام البولندية إيغا شفيونتيك التي أطاحت بها من نصف النهائي الأربعاء.

وأنهت أنيسيموفا مسيرة اليابانية المتوجة بأربعة ألقاب في الغراند سلام بقلب خسارتها المجموعة الاولى 6 7 (4 7) الى فوز بالثانية والثالثة 7 6 (7 3) و6 3 في غضون ثلاث ساعات تقريبا.

في الرابعة والعشرين من عمرها، ستحاول أنيسيموفا الفوز بأول لقب لها في البطولات الكبرى ضد لاعبة تغلبت عليها ست مرات في تسع مباريات.

ومن المؤكد أنها ستدخل قائمة أفضل خمس لاعبات عالميا لأول مرة عند صدور التصنيف العالمي الاثنين المقبل.