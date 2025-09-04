تصفيات أوروبا لمونديال 2026: أكتوركوغولو يقود تركيا للفوز على جورجيا في مستهل مشوارها

الرياص - اسماء السيد - باريس : قاد لاعب فنربهتشه كريم أكتوركوغولو، منتخبه التركي منقوص العدد، إلى فوزه ثمين على حساب مضيفه الجورجي 3 2 بتسجيله ثنائية، الخميس، في مستهل مشوار المنتخبين ضمن منافسات المجموعة الخامسة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال 2026 لكرة القدم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأنجز منتخب المدرب الإيطالي فينتشنتسو مونتيلا مهمته الأولى بنجاح بحصد النقاط الثلاث، وذلك قبل مواجهة قمة المجموعة أمام ضيفه الإسباني في الجولة الثانية الأحد.

افتتح مدافع فنربهتشه الحالي وساسوولو الإيطالي السابق مرت مولدور التسجيل برأسية من مسافة قريبة أسكنها إلى يسار حارس مرمى ليفربول الإنكليزي جورجي مامارداشفيلي، إثر ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها لاعب ريال مدريد الإسباني أردا غولر (3).

وأضاف الزميل الجديد لمولدور في فنربهتشه، أكتوركوغولو القادم من بنفيكا البرتغالي، الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تحوّل مسارها بعد اصطدامها بأحد لاعبي جورجيا، إلى يسار مامارداشفيلي (41). وأكّد الحكم الإيطالي دافيدي ماسا صحة الهدف بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد (في ايه آر).

وفي ما كان نجم باريس سان جرمان الفرنسي خفيتشا كفاراتسخليا وزملاؤه يبحثون عن تقليص الفارق، أحرز أكتوركوغولو الهدف الثالث لتركيا، بعدما حوّل بنجاح من مسافة قريبة إلى داخل المرمى المشرع تمريرة لاعب غلطة سراي يونس أكغون (52).

وسجّل زوريكو دافيتاشفيلي هدف جورجيا الأول، بعدما تابع من مسافة قريبة كرة ردها القائم الأيسر لمرمى تركيا إثر تسديدة زميله أنزور ميكفابيشفيلي (63). وأكّد ماسا صحة الهدف بالعودة إلى حكم الفيديو المساعد.

وطرد ماسا بعد العودة إلى "في ايه آر" مرة ثالثة، البديل لاعب غلطة سراي باريش ألبير يلماز بسبب الخشونة، وذلك بعد خمس دقائق فقط من دخوله بدلا من أكتوركوغولو (71).

وترك كفاراتسخيليا بصمته بتسجيل الهدف الثاني لجورجيا، بتسديدة من الجهة اليسرى من على مشارف منطقة الجزاء سكنت الزاوية الأرضية اليسرى للمرمى التركي (90+8).