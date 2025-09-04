مجنون نيمار يترك له مليار دولار! (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: تبلغ ثروة النجم البرازيلي نيمار ما يقرب من مليار دولار، وقد تتضاعف إلى ملياري دولار بعد أن أوصى رجل أعمال برازيلي بثروته التي تبلغ مليار دولار لنميار.

التفاعل مع الخبر المثير للجدل، دفع البعض للقول إن النجم البرازيلي يجسد واقعياً مقولة "الأموال تهبط عليه من السماء" ليس بالنظر إلى وصية رجل الاعمال البرازيلي بترك مليار دولار لنيمار فحسب، بل كذلك بالنظر إلى المسيرة الكروية والاحترافية للنجم البرازيلي، التي لم يكن ناجحة بما يتوافق مع مهاراته الكروية.

6.50 minutos de Neymar mostrando su clase con la pierna izquierda. Disfruten. pic.twitter.com/zPrKBGjQD5 — Pablo Giralt (@giraltpablo) December 27, 2024

وعلى الرغم من ذلك فقد حصد منها مبالغ طائلة، وخاصة في تجربته الاحترافية بالدوري السعودي، فقد داهمته الإصابات ولم يشارك إلا في عدد قليل من المباريات.

وفي خطوة غير مسبوقة أثارت جدلاً واسعًا في البرازيل وخارجها، قرر رجل أعمال من ولاية ريو جراندي دو سول، أن يوصي بكامل ثروته، التي تُقدر بنحو مليار دولار أمريكي (ما يعادل حوالي 6 مليارات ريال برازيلي)، لصالح نجم كرة القدم نيمار دا سيلفا.

تم توثيق الوصية رسميًا في مكتب كاتب العدل خلال شهر يونيو (حزيران) من هذا العام، رغم أن الرغبة في منح الثروة لنيمار كانت قد تم طرحها منذ عام 2023.

وأوضح رجل الأعمال، البالغ من العمر 31 عامًا، أنه يرى في قصة حياة نيمار مثالًا على التغلب على الصعاب، وأنه يشعر بتقارب عاطفي معه رغم عدم وجود علاقة شخصية أو مهنية بينهما، إلا أنه يعشق النجم الكروي البرازيلي.

وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية: "أنا أحب نيمار، وأشعر أنني أتشابه معه كثيرًا. تأثرت بعلاقته القوية مع والده، التي تذكرني بعلاقتي بوالدي الراحل."

حتى الآن، لم يعلق نيمار على الخبر، فيما أكّد فريقه الإعلامي، عند التواصل معهم من قبل برنامج "Melhor da Tarde"، أنهم لم يتلقوا أي إخطار رسمي بشأن الوصية، ونفوا علمهم بالأمر.

والمثير للجدل، أن صافي ثروة نيمار الحالية مليار دولار، وقد تتضاعف في حال تم تنفيذ الوصية بالفعل.