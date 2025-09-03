فيفا يرفض صفقة انتقال لابورت من النصر الى أتلتيك بلباو

الرياص - اسماء السيد - مدريد : أعلن أتلتيك بلباو الإسباني الأربعاء رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) انتقال مواطنه المدافع إيمريك لابورت إلى صفوفه قادما من النصر السعودي، مؤكدًا أنه يدرس خيارات ضم اللاعب الفرنسي الأصل.

وقال النادي الباسكي في بيان: "يود نادي أتلتيك بلباو إبلاغ جماهيره برفض الفيفا طلب الاتحاد الإسباني للعبة الحصول على شهادة انتقال دولية من خلال نظيره السعودي، لإتمام صفقة التعاقد مع إيمريك لابورت".

واوضحت الصحافة الإسبانية أن أتلتيك بلباو الذي يشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، اتفق مع النصر الذي يلعب له الدولي الإسباني منذ عام 2023، على انتقال اللاعب الاثنين، قبل إغلاق سوق الانتقالات رسميا في إسبانيا. لكن لم يتم إضفاء الطابع الرسمي على الصفقة.

وأقرّ أتلتيك بلباو في بيانه بتقديمه "طلب الانتقال" عبر منصة الفيفا الإلكترونية، رغم أنه "لم يتمكن من إتمامه بالكامل في الوقت المحدد لأسباب خارجة عن إرادته وعوامل خارجية"، دون تحديدها.

وأضاف أنه لهذا السبب طلب الاتحاد الإسباني "تصديقًا استثنائيًا" من الفيفا، لكنه رُفض.

وتابع "يواصل أتلتيك بلباو العمل على تلبية رغبات الأطراف الثلاثة (النصر، اللاعب، وأتلتيك بلباو)، ويدرس حاليا جميع الخيارات القانونية".