فلاشينغ ميدوز: وليامس ستواصل اللعب بعد الخروج من ربع نهائي زوجي السيدات

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : قالت الأميركية المخضرمة فينوس وليامس الثلاثاء إنها تخطط للاستمرار في لعب كرة المضرب، وذلك بعد إقصائها مع شريكتها الكندية ليلى فرنانديز من ربع نهائي زوجي السيدات لبطولة الولايات المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى.

وتبددت آمال وليامس البالغة 45 عاما، وفرنانديز في التتويج بلقب الزوجي، بعد الخسارة أمام المصنفتين الأوليين التشيكية كاتيرينا سينياكوفا والأميركية تايلور تاونسند 6 1 و6 2.

وأعربت وليامس العائدة إلى الملاعب في تموز/يوليو بعد غياب دام 16 شهرا، عن رضاها عن أدائها في نيويورك.

وأكدت النجمة الفائزة بسبعة ألقاب في منافسات فردي الغراند سلام، أنها تنوي الاستمرار في اللعب في المستقبل القريب إذا ما سمحت لها الفرص بذلك.

وقالت وليامس التي حصلت على بطاقة دعوة للمشاركة في منافسات الفردي والزوجي والزوجي المختلط في فلاشينغ ميدوز "إذا أُتيحت لي فرصة اللعب، فآمل أن أتمكن من العودة في مكان ما هذا العام".

وأضافت "أكثر ما أفتخر به هو العودة للعب بعد غياب وهذا الأمر ليس سهلا. لم يسبق لي أن توقفت عن اللعب كل تلك المدة. جلب لي هذا التوقف تحديات جديدة لم أكن مستعدة لها من نواح عديدة".

وعند سؤالها عما إذا كان أداءها في مشاركتها الأخيرة قد أعاد لها حبها لكرة المضرب، أجابت "لم أفقد حبي للعبة أبدا".