بطولة انكلترا: سانشو ينضم الى استون فيلا على سبيل الإعارة

الرياص - اسماء السيد - لندن : انضم جايدون سانشو الى أستون فيلا على سبيل الإعارة لموسم واحد من مانشستر يونايتد الإثنين، منهيا انتظارا طويلا لإيجاد ناد جديد.

ويلتحق إبن الـ 25 عاما بتشكيلة المدرب الإسباني أوناي إيمري بعدما لعب مُعارا الى تشلسي الموسم الماضي وساعده على الفوز بمسابقة الكونفرنس ليغ.

وجاء في بيان النادي في اللحظات الأخيرة قبل انتهاء فترة الانتقالات مساء الإثنين "يسرّ أستون فيلا الإعلان عن التوقيع مع جايدون سانشو من مانشستر يونايتد.

وأضاف "لعب سانشو في أعلى المستويات على مستوى الأندية منذ أن كان ناشئا، ولفت الأنظار بشكل خاص مع بوروسيا دورتموند خلال فترته في الدوري الألماني".

وتابع "الموسم الماضي، قضى لاعب الجناح الموسم معارا الى تشلسي، حيث ساعد النادي اللندني على الفوز بالكونفرنس ليغ، مسجلا في النهائي ضد ريال بيتيس".

انضم الدولي الإنكليزي الى يونايتد مقابل 73 مليون جنيه استرليني قبل أربعة أعوام لكنه عانى لإثبات نفسه في اولد ترافورد.

خاض 83 مباراة بقميص "الشياطين الحمر" لكنه ظهر للمرة الأخيرة معه في آب/أفسطس 2024 في مسابقة كأس الدرع الخيرية.

ويُعد انتقال سانشو على سبيل الإعارة الى فيلا محطته الثالثة خارج أسوار أولد ترافورد بعدما لعب في الأشهر الـ 18 الاخيرة مع بوروسيا دورتموند وتشلسي.