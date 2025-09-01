ماذا يفعل المعلق إذا شاهد فعلاً جنسياً على الهواء؟ (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من نيويورك: ماذا يفعل المعلق الرياضي في مشهد أقرب إلى الفعل الجنسي على الهواء خلال تعليقه على المباراة؟ قد تكون قبلة لا تتسم بالبراءة، أو وضع يد على جزء أو عضو حساس، وربما تتطور الأمور إلى ما هو أبعد من ذلك، والأمر هنا لا يتعلق فقط بمعلق المباراة، بل بملايين المشاهدين في منازلهم، والذين يشاهدون مثل هذه اللقطات دون مقدمات، ومن المرجح أن بينهم فئات عمرية صغيرة، كما أن الملاعب بها شاشات تبث جميع المشاهد على الهواء مباشرة، وهناك آلاف الأطفال الذين قد يشاهدون ذلك.

عادة يلتزم المعلقون الصمت بعد بث فعل جنسي على الهواء، وهو الأمر الذي حدث خلال الساعات الماضية خلال مباراة في دوري البيسبول الأميركي. وكما يقولون فإن بعض الأشياء قد تصدمك وتفرض عليك الصمت.

Nothing better than a moment that makes the broadcasters go completely silent pic.twitter.com/R3ihEkoh1v — Jomboy Media (@JomboyMedia) August 31, 2025

وعندما تكون في بث مباشر، قد يكون الصمت محرجًا... بالنسبة لك وللآلاف، إن لم يكن الملايين من المشاهدين للبث المباشر للمباراة.

هذا ما حدث خلال الشوط الخامس بين فريق تكساس رينجرز وفريق أتليتيكس في دوري البيسبول الأميركي، عندما تحولت الكاميرا إلى رجل يمسك بصدر امرأة ويفركه، في مشهد على الأرجح حدث بالتراضي، والأمر هنا لا يتعلق بأنه فعل جنسي حدث رغماً عن هذه السيدة، أو بموافقتها، بل بملايين المشاهدين، خاصة أنه بث مباشر.

ووفقاً لصحيفة "نيويورك بوست" التي طرحت هذه القضية للنقاش، فإنه يبدو أن الزوجين كانا يعلمان أنهما أمام الكاميرا، وانقطعت الكاميرا على الفور وساد صمت محرج.

"أنت شخص صعب المراس، كريس"، قيل ذلك في البث بعد فترة وجيزة، على الأرجح في إشارة إلى معلق المباراة كريس كاراي.

وتبع ذلك 22 ثانية من الصمت في الغالب من البث قبل أن يضرب لاعب القاعدة الثالث في فريق رينجرز جوش بونج كرة طائرة إلى وسط الملعب.

ضحك كاري أثناء إعلانه عن اللعبة، مما أدى إلى الخروج الثالث وفترة استراحة إعلانية حيث تقدم رينجرز على أوكلاند 5-2 في منتصف الشوط الخامس.

وفي نقاش مفتوح لإيجاد حلول لهذه المشاهد المحرجة، فإنه من المرجح أن يتم اعتماد أكواد أخلاقية معينة، وتوزيعها على الجماهير، وربما يتم تأخير البث المباشر لعدة ثواني تداركاً للأمور، إلا أنه لا يوجد في الأفق حلول حاسمة لمثل هذه التصرفات الفردية التي قد تؤذي مشاعر الملايين.