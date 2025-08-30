بطولة ألمانيا: بريمن بعشرة لاعبين يخطف التعادل من ليفركوزن

الرياص - اسماء السيد - برلين : أهدر باير ليفركوزن تقدما ثمينا ليتعادل أمام مضيفه فيردر بريمن المنقوص عدديا 3 3 ضمن المرحلة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم، ليستمر بحث المدرب الهولندي إريك تن هاغ عن فوزه الأول في البوندسليغا.

وانتزع ليفركوزن التقدم بهدفين عبر التشيكي باتريك شيك (5) والأميركي مالك تيلمان (35)، قبل أن يقلّص النمسوي رومانو شميت النتيجة لأصحاب الأرض (44 من ركلة جزاء). وأعاد شيك التقدم لـ"دي فيركسليف" بهدفين من نقطة الجزاء (64)، بعد دقيقة من طرد نيكلاس ستارك (63).

ورغم النقص العددي، انتفض بريمن وفرض التعادل المرير على ليفركوزن بهدفين عبر السويسري إسحاق شميت (76) وكريم كوليبالي البالغ 18 عاما (90+4).

قال تيلمان لمنصة دازون للبث التدفقي "ارتكبنا الكثير من الأخطاء البسيطة... فعلنا أشياء غبية وقدمنا المباراة للمنافس".

من جهته، علّق شيك "(من الصعب) قبول ذلك. يجب أن نتحسن بسرعة كبيرة. من الواضح أن هذه ليست وضعية جيدة".

وبعد خسارته في المباراة الافتتاحية، حصد ليفركوزن باكورة نقاطه إلا أنها بقيت بطعم الخسارة بالنسبة لتن هاغ الساعي لإعادة ترميم مسيرته بعد تجربة مريرة مع مانشستر يونايتد الإنكليزي.

ورغم ذلك، حافظ ليفركوزن على سجله اللافت بلا خسارة خارج الديار الممتد منذ أيار/مايو 2023 أي منذ المرحلة الأخيرة لموسم 2022 2023.

من جهة أخرى، سجّل الياباني ريتسو دوان ثنائية ليقود أينتراخت فرانكفورت للفوز على مضيفه هوفنهايم 3 1.

وافتتح الجناح الدولي الياباني التسجيل لفرانكفورت بعد 17 دقيقة من تسديدة مقوّسة رائعة من خارج المنطقة، قبل أن يضاعف تقدم فريقه بعد عشر دقائق من هجمة مرتدة (27).

وتحوّل ريتسو إلى الممرر في الهدف الثالث بعد أن هيّأ الكرة للتركي تشان أوزون ابن الـ19 عاما (51). وقلّص هوفنهايم النتيجة عبر غريتشا بروميل (90+1).

ورفع فرانكفورت رصيده إلى ست نقاط بالعلامة الكاملة ليتصدر الترتيب موقتا، في حين تجمّد رصيد هوفنهايم عند ثلاث نقاط.

وتغلب شتوتغارت بصعوبة على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بهدف وحيد سجله الإسباني شيما أندريس في من كرة رأسية (79).

وحصد بطل مسابقة كأس ألمانيا فوزه الأول هذا الموسم بعد خسارته في الجولة الافتتاحية، في حين لا يزال مونشنغلادباخ بلا فوز حيث يملك نقطة واحدة في رصيده.

واستعاد لايبزيغ توازنه بعد خسارته الثقيلة في الجولة الافتتاحية أمام بايرن ميونيخ حامل اللقب بسداسية نظيفة وتغلب على ضيفه هايدنهايم بثنائية نظيفة.

وسجّل هدفي لايبزيغ النمسوي كريستوف باومغارتنر (48) والبرازيلي روميلو كاردوزو (78).