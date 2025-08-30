بطولة إنكلترا: نيوكاسل يضم المهاجم الشاب فولتيماده من شتوتغارت

الرياص - اسماء السيد - لندن : ضم نادي نيوكاسل الانكليزي لكرة القدم المهاجم الشاب الالماني نيك فولتيماده من شتوتغارت في خضم كباشه مع مهاجمه السويدي ألكسندر أيزاك الراغب بالرحيل إلى ليفربول، وفقا لما أعلن السبت بطل كأس الرابطة.

وفي حين لم يتم الافصاح عن قيمة العقد، إلّا انه من المتوقع أن تتراوح الصفقة بين 75 و90 مليون يورو، بما فيها المكافآت، وذلك حسب تقديرات وسائل الإعلام الانكليزية والألمانية.

وبامكان وصول فولتيماده (23 عاما) أن يحرّك المياه الراكدة في قضية أيزاك الذي بات معضلة حقيقة في أروقة نيوكاسل. يرفض المهاجم الدولي البالغ 25 عاما اللعب مع "ماغبايز" مجددا في حين رفض الأخير عرضا أوليا من ليفربول قُدّرت قيمته بـ 130 مليون يورو من وسائل إعلام.

وتعتبر صفقة فولتيماده رابحة من كل النواحي بالنسبة لنيوكاسل الذي أنهى الموسم المنصرم في المركز الرابع في الدوري ليحجز مقعده لمسابقة دوري أبطال أوروبا، علما أن المهاجم الالماني كان تحت مجهر بايرن ميونيخ خلال سوق الانتقالات الصيفية.

تدرج في فيردر بريمن (2010 2020) وانتقل إلى شتوتغارت بعقد حر في صيف 2024، بعد نهاية عقده مع ناديه السابق.

لم يختره المدرب سيباستيان هوينيس لخوض دوري أبطال أوروبا، لكن سرعان ما عاد عن قراره ليصبح فولتيماده المهاجم الاول في النادي.

من كانون الثاني/يناير حتى نهاية أيار/مايو، تألق فولتيماده في النصف الثاني من الموسم في الدوري حيث سجل 8 أهداف من اجمالي 12، والكأس التي توّج بلقبها بعدما نجح في التسجيل في الدور نصف النهائي أمام لايبزيغ (3 1) وفي المباراة النهائية بمواجهة أرمينيا بيليفيلد من الدرجة الثالثة (4 2).

انضم إلى منتخب بلاده لخوض الادوار النهائية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية حيث خاض مباراتين، ليعود مجددا إلى صفوف أبطال العالم 4 مرات تمهيدا للنافذة الدولية الشهر المقبل ضمن تصفيات قارة أوروبا لمونديال 2026.

ومع نهاية دوري الأمم، التحق فولتيماده بمنتخب ألمانيا ما دون 21 عاما للمشاركة في كأس أوروبا حيث خسر النهائي أمام انكلترا، لكنه خرج بلقب أفضل هداف (6) في المسابقة.