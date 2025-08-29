فلاشينغ ميدوز: ريباكينا تسحق رادوكانو وتبلغ ثمن النهائي

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : سحقت الكازخستانية إيلينا ريباكينا العاشرة وبطلة ويمبلدون لعام 2022، البريطانية إيما رادوكانو (36) بمجموعتين 6 1 و6 2 الجمعة لتبلغ ثمن نهائي بطولة الولايات المتحدة لكرة المضرب للمرة الأولى في مسيرتها.

وفرضت ريباكينا التي كان أفضل إنجاز لها في نيويورك الوصول إلى الدور الثالث عام 2023، تفوقها حاسمة المواجهة في ساعة ودقيقتين فقط.

قالت "طوال السنوات الماضية، لسبب ما لم تكن بطولة الولايات المتحدة ناجحة بالنسبة لي، لكن آمل أن يتغير ذلك هذا العام".

وتخوض ريباكينا منافسات نيويورك تحت أنظار مدربها المثير للجدل الكرواتي ستيفانو فوكوف الذي عاد إلى مقصورة فريقها بعد أن رفعت رابطة اللاعبات المحترفات "دبليو تي ايه" إيقافه في وقت سابق من الشهر الحالي.

وكانت الرابطة قد منعت فوكوف من حضور جميع البطولات بعدما ثبت أنه خالف قواعد السلوك. أقالته ريباكينا قبل انطلاق نسخة العام الماضي من فلاشينغ ميدوز، ثم تعرضت لسيل من الطلبات من قبله للعودة إلى تدريبها، الأمر الذي جعلها تشعر بالتهديد على سلامتها، بحسب ما كشفته تفاصيل تحقيق أجرته الرابطة ونشرها موقع "ذا أثلتيك".

وفُرض على فوكوف إيقاف لمدة عام في كانون الثاني/يناير الماضي بعدما اعتبرت الرابطة أنه مارس "سوء استخدام للسلطة وتصرفات مسيئة" تجاه ريباكينا.