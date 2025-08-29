غارناتشو في تشلسي مع اقتراب انتقاله من يونايتد مقابل 54 مليون دولار

الرياص - اسماء السيد - لندن : أعلن المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا لنادي تشلسي الانكليزي لكرة القدم، بطل مونديال الأندية، الجمعة أن الجناح الدولي الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو وصل إلى مركز تدريب الـ "بلوز" استعدادا لانتقاله المتوقع من مانشستر يونايتد مقابل 54 مليون دولار.

واشارت وسائل إعلام محلية إلى انه تم التوصل إلى اتفاق لاجراء الصفقة بين الناديين الخميس، حيث لم يعد مدرب "الشياطين الحمر" البرتغالي روبن أموريم يحتاج لخدمات اللاعب البالغ 21 عاما في ملعب "أولد ترافورد".

وتواجد غارناتشو في مركز تدريب تشلسي في كوبهام، جنوب غرب لندن، الجمعة للخضوع للفحص الطبي ووضع اللمسات الأخيرة على بنود العقد.

قال ماريسكا "أعلم أنه موجود هنا. لا أعرف أين تحديدا".

وعندما سُئل عن كيفية اندماج خريج أكاديمية يونايتد مع فريقه، أجاب "إنه جناح. أراه يلعب في مركز الجناح".

ولم يستبعد المدرب الإيطالي إمكانية انضمام ورحيل المزيد من اللاعبين قبل الموعد النهائي لاقفال سوق الانتقالات الصيفية الاثنين "يمكنكم توقع أي شيء، سوق الانتقالات مفتوح، وأي شيء وارد".

وأكد ماريسكا أيضا أن كول بالمر سيغيب عن مباراة فولهام، غريمه في غرب لندن، السبت في المرحلة الثالثة من الدوري، بسبب إصابة في فخذه أجبرته على الانسحاب أمام وست هام. كما يغيب أيضا الفرنسي بنوا بادياشيل (24 عاما) والبلجيكي روميو لافيا (21 عاما) بسبب الاصابة.