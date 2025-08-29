إقالة جوزيه مورينيو من تدريب فنربهتشه

الرياص - اسماء السيد - اسطنبول : أقيل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من مهامه في نادي فنربهتشه التركي كما أعلن الأخير في بيان رسمي الجمعة.

وقال النادي الاسطنبولي في بيان "لقد تخلينا عن جوزيه مورينيو مدرب فريقنا منذ موسم 2024 2025".

ويأتي قرار الاقالة بعد فشل فنربهتشه في التأهل الى دور المجموعة الموحدة في دوري أبطال أوروبا إثر خروجه من التصفيات على يد بنفيكا البرتغالي بعد تعادلهما سلبا في اسطنبول ذهابا والخسارة 0 1 في لشبونة ايابا.

وكان مورينيو (62 عاما) تسلّم منصبه في تموز/يوليو عام 2024 وفشل في موسمه الأول في قيادة فريقه الى احراز لقب الدوري التركي الذي يلهث خلفه منذ عام 2014.

ارتكب مورينيو بعض التجاوزات خلال فترة تواجده على رأس الجهاز الفني لفريقه بينها حادثة إمساك وجه مدرب غلطة سراي بعنف بعد الخسارة 1 2 في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس تركيا في نيسان/أبريل الماضي.

قبلها بشهرين، كان المدرب البرتغالي المعروف بالـ "سبيشيل وان" قد أُوقف لأربع مباريات وغُرِّم بسبب تعليقات أدلى بها بعد مباراة في الدوري ضد غلطة سراي أيضا، عندما اتهم الحكم الرابع للمباراة ومن خلاله جميع الحكام الأتراك بمحاباة فريق غلطة سراي، بطل تركيا ثلاث مرات.