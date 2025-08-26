بطولة ألمانيا: دورتموند يمدد عقد مدربه كوفاتش حتى 2027

الرياص - اسماء السيد - برلين : مدّد بوروسيا دورتموند عقد مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش لموسم إضافي حتى عام 2027، وفقا لما أعلنه النادي الألماني الثلاثاء.

واستلم كوفاتش الذي سبق أن أشرف على بايرن ميونيخ وأينتراخت فرانكفورت وموناكو الفرنسي، قيادة دورتموند في عقد لـ 18 شهرا بينما كان الفريق يحتل المركز الحادي عشر في كانون الثاني/يناير 2025.

ورغم تراجعه إلى المركز الثالث عشر، أعاد كوفاتش تصويب البوصلة ليفوز دورتموند بـ 22 من 24 نقطة متاحة وينهي الموسم في المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وقال كوفاتش في بيان "من خلال العمل الصادق، القرارات الواضحة والحماسة الكبيرة، نريد أن نساعد بوروسيا دورتموند للعودة الى قوته السابقة".

وتابع "لا يزال لدينا الكثير من العمل معا".

بدوره، قال المدير الرياضي لدورتموند سيباستيان كيهل إن كوفاتش "يُقارب كل مباراة بثقة وصلابة وشغف" مضيفا "نؤمن معا أننا قادرون على مواصلة المسيرة الناجحة التي شهدناها في الاندفاعة الأخيرة من الموسم الماضي".

وحقّق كوفاتش أكبر نجاحاته في الكرة الألمانية من خلال الفوز بالكأس المحلية مع فرانكفورت في عام 2018.

وبعد انتقاله الى بايرن، فاز معه بالثنائية في موسم 2018 2019 قبل أن يُقال من منصبه في الموسم التالي.

وسبق له كلاعب أن مثل كرواتيا 83 مرة، مسجلا 14 هدفا، كما ارتدى قمصان بايرن ميونيخ، باير ليفركوزن وهامبورغ.