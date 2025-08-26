دبليو أن بي ايه: شبح الإضراب يخيم مع استمرار تعثر المفاوضات

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : لا تزال المفاوضات بين رابطة دوري كرة السلة الأميركي للسيدات "دبليو ان بي ايه" ونقابة اللاعبات حول تحسين شروط العمل والأجور، متعثرة قبل 60 يوما على المهلة الزمنية المحددة.

وقالت تيري كارمايكل جاكسون، المديرة التنفيذية لنقابة اللاعبات، في حديث مع موقع "فرونت أوفيس سبورت" نُشر الإثنين، إن "النقابة تشعر بعدم وجود جدية من رابطة الدوري في التوصل إلى اتفاق جديد بشأن اتفاقية العمل الجماعية".

وقد يُضطر الطرفان إلى محاولة تمديد الموعد النهائي الحالي في 31 تشرين الأول/أكتوبر للتوصل إلى اتفاق، إلا أن ذلك قد يُنذر أيضا باعتكاف اللاعبات وإيقاف النشاط بشكل موقت في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وأوضحت جاكسون "تعمل اللاعبات بجد لتحقيق اتفاقية عمل جماعية جذرية تبني على النمو والزخم والأخبار الإيجابية المحيطة برياضة السيدات والدوري".

وتابعت "مع اقترابنا من مهلة الـ 60 يوما، يسهم عدم الحاح الدوري في تساؤل اللاعبات عما إذا كان الدوري راغبا فعلا في إنجاح هذا الاتفاق أم أنه يماطل فقط لتمرير الوقت".

وتابعت "المشجعون لا يريدون ذلك. وهم يقفون مع اللاعبات في المطالبة بمعيار جديد لدوري السيدات".

وأعلنت اللاعبات عن موقفهن بشكل واضح خلال فترة الإحماء لمباراة "كل النجمات" للدوري الشهر الماضي، حيث ارتدين قمصانا سوداء تحمل عبارة باللون الأبيض تقول: "ادفعوا لنا ما تدينون لنا به"، في إشارة إلى المناقشات المستمرة حول حقوقهن.

وتحتج اللاعبات على ضعف رواتبهن على الرغم من حصول الدوري على نسبة مشاهدة قياسية وارتفاع عدد التذاكر المباعة.

وإزاء هذا التحسن، سيحصل دوري السيدات على 200 مليون دولار سنويا بدءا من العام المقبل، كجزء من صفقة حقوق النقل التلفزيوني والممتدة لـ11 عاما بقيمة 2.2 مليار دولار، وقعتها رابطة أن بي ايه مع ديزني وأمازون و"أن بي سي يونيفرسال".