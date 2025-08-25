روني يتوقع "مستقبلا مبهرا" لنجم أرسنال الصاعد داومان

الرياص - اسماء السيد - لندن : رأى المهاجم الدولي السابق واين روني أن نجم أرسنال الصاعد المراهق ماكس دوامان سيحظى بـ"مستقبل مبهر"، بعد ظهوره الأول المميز في الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وأقحم المدرب الإسباني للـ"غانرز" ميكل أرتيتا اللاعب البالغ 15 عاما و234 يوما فقط بدلا من نونو مادويكي خلال الفوز 5 0 على ليدز يونايتد السبت على ملعب الإمارات.

ولم يكتف داومان بالمشاركة فقط في 26 دقيقة من اللعب، بل حصل أيضا على ركلة جزاء قبيل نهاية المباراة، ترجمها المهاجم السويدي فيكتور يوكيريس بنجاح.

وشارك روني، قائد منتخب "الأسود الثلاثة" السابق، للمرة الأولى مع إيفرتون عن 16 عاما في 2002، قبل خمسة أيام من إتمام عامه السابع عشر عندما أصبح أصغر هداف في الدوري المحلي بإحرازه هدف الفوز المذهل في مرمى أرسنال بالذات في الدقائق الأخيرة.

وفي حديث له خلال البرنامج الخاص به عبر شبكة بي بي سي البريطانية "ذا واين روني شو" قال أسطورة مانشستر يونايتد عن داومان "يُعتبر اللعب في تلك السن في الدوري الإنكليزي أمرا جنونيا. أعلم أنني لعبت عندما كنت صغيرا، لكنني أعتقد أنه شارك في سن تصغرني بنحو 150 يوما أو أكثر".

وتابع "بالنسبة لماكس وعائلته وأصدقائه، أنا متأكد من أنهم يعيشون حلما وقصة خيالية، وربما لم يدركوا ذلك بعد. لكن بالإمكان رؤية أن مستقبله سيكون مشرقا للغاية. سيحظى بمستقبل مبهر".

وأضاف "كل من تتحدث إليه في عالم كرة القدم، يكرر الاسم عينه: ماكس داومان".

ويظل زميل داومان في أرسنال إيثان نوانيري، أصغر لاعب مشاركة في تاريخ الدوري الإنكليزي عن 15 عاما و181 يوما، وذلك خلال الفوز على برنتفورد 3 0 في أيلول/سبتمبر 2022.

وتحدّث روني البالغ 39 عاما حاليا، عن الضغوط المُرافقة للعب في المستوى الأول من كرة القدم الإنكليزية في سن مبكرة "يبدو الأمر غير واقعي. من الغريب أن تكون في فريق الشباب في لحظة، وفي اللحظة التالية تجد نفسك في غرفة ملابس الفريق الأول إلى جانب بعض أبطالك".

وأكمل "إنها تجربة تحتاج إلى التعود عليها بسرعة لأنها قد تكون مربكة".