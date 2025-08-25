فلاشينغ ميدوز: بونزي يطيح مدفيديف بعد مباراة عاصفة

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : أطاح الفرنسي بنجامان بونزي الروسي دانييل مدفيديف، المصنف الثالث عشر، من بطولة فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى في الغراند سلام، بعد مباراة مثيرة وعاصفة انتهت فجر الإثنين.

حسم بونزي النتيجة بعد أن حافظ على رباطة جأشه ليفوز بنتيجة 6 3، 7 5، 6 7 (5 7)، 0 6 و6 4 في 3 ساعات و45 دقيقة.

وكانت اللحظة التي أشعلت الأحداث الدراماتيكية في نهاية المجموعة الثالثة عندما تقدم الفرنسي بمجموعتين نظيفتين ثم 5 4 في الثالثة والإرسال في حوزته لحسم المباراة بعد أن اخطأ في محاولته الأولى في الارسال.

وعندما حاول تنفيذ ارساله الثاني، أوقف الحكم الرئيس غريغ ألنسوورث اللعب فجأة بعد دخول مصور إلى الملعب عن طريق الخطأ وقال متوجها الى المصور "ليس الآن، اخرج من الملعب من فضلك" قبل أن يمنح بونزي إرسالا أوليا جديدا بحجة "تأخير ناتج عن تدخل خارجي".

أثار ذلك رد فعل غاضب من مدفيديف، الذي اندفع نحو الحكم بغضب متهما اياه بالسعي لإنهاء المباراة مبكرا. "هل أنت رجل؟ هل أنت رجل؟" سأل بطل فلاشينغ ميدوز عام 2021 ألنسوورث، قبل أن يصرخ في مذياع في جانب الملعب "يريد العودة إلى دياره يا رفاق. لا يحب التواجد هنا، فهو يتقاضى أجره بالمباراة، لا بالساعة". ثم التفت ميدفيديف إلى جماهير ملعب لويس أرمسترونغ، ولوح بذراعيه بحماس لتشجيعهم على التعبير عن استيائهم.

وفي ظل صيحات الاستهجان الصاخبة، توقف اللعب لأكثر من ست دقائق قبل أن يحصل بونزي أخيرا على فرصة الإرسال للفوز بالمباراة مرة أخرى. ومع توتر الفرنسي الواضح، أنقذ مدفيديف نقطة المباراة، ثم واصل الضغط ليفرض شوطا فاصلا في المجموعة الثالثة، والذي فاز به بجدارة ليحافظ على آماله في الفوز.

بدا أن بونزي انهار في المجموعة الرابعة، ليحسمها مدفيديف 6 0 ويفرض مجموعة خامسة فاصلة. لكن بونزي أظهر إصرارا كبيرا فيها، حيث عوض كسر ارساله مرتين ليرد التحية لمنافسه قبل أن يكسر ارسال الروسي مرة ثالثة ويفوز بالمباراة.

قال بونزي بعد المباراة "كان الأمر جنونيا. ربما حصلت على بعض المشجعين الجدد، ولكن ربما أيضا فقدت البعض الآخر".

وأضاف "كانت الطاقة جامحة. شكرا لكل من أطلق صيحات الاستهجان التي منحتني الطاقة في المجموعة الخامسة".

واعترف بونزي بأنه فقد تركيزه خلال تصرفات مدفيديف في المجموعة الثالثة "لم أختبر شيئًا كهذا من قبل. ربما انتظرنا خمس دقائق قبل نقطة حسم المباراة، وكان اللعب صعبا للغاية".

وختم "حاولت الحفاظ على هدوئي والبقاء في أجواء المباراة، لكن الأمر لم يكن سهلا".