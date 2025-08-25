بطولة فلاشينغ ميدوز: تأهل سابالينكا وفريتس وشيلتون من دون عناء كبير

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة أولى وحاملة اللقب، إلى الدور الثاني من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزها من دون عناء كبير على السويسرية ريبيكا ماساروفا 7 5 و6 1.

وقدمت البيلاروسية وجهين مختلفين في لقائها مع المصنفة 108 عالميا، إذ عانت في المجموعة الأولى وخسرت فيها شوطا على إرسالها وانتظرت حتى الشوط الثاني عشر لخلق الفارق وحسمه 7 5 على إرسال منافستها.

لكنها تسيّدت المجموعة الثانية بشكل تام وحسمتها 6 1 بعدما كسرت إرسال ماساروفا مرتين من أصل فرصتين أتيحتا لها، لتنهي اللقاء في ساعة و21 دقيقة وتتأهل إلى الدور الثاني للمرة العشرين تواليا في البطولات الكبرى التي أحرزت فيها حتى الآن ثلاثة ألقاب في أستراليا (2023 و2024) وفلاشينغ ميدوز (2024) وخسرت فيها النهائي ثلاث مرات أيضا في فلاشينغ ميدوز (2023) وأستراليا (2024) ورولان غاروس (2024).

وتلتقي سابالينكا في اختبارها التالي الروسية بولينا كوديرميتوفا، الشقيقة الصغرى لفيرونيكا كوديرميتوفا المصنفة 24 التي سقطت الأحد عند الحاجز الأول.

وتأهلت بولينا، المصنفة 67 عالميا، بعد انسحاب منافستها الإسبانية نوريا باريساس دياس حين كانتا متعادلتين 2 2 في المجموعة الأولى.

وحققت البريطانية إيما رادوكانو فوزها الأول في البطولة الأميركية منذ مشوارها المفاجئ عام 2021 حين أحرزت لقبها الكبير الأول والوحيد بتغلبها في النهائي على الكندية ليلى فرنانديز، وجاء على حساب اليابانية إينا شيباهارا بسهولة تامة 6 1 و6 2.

واحتاجت رادوكانو التي خرجت من الدور الأول عامي 2022 و2024 فيما غابت عن نسخة 2023، إلى ساعة ودقيقتين فقط كي تتخطى عقبة اليابانية الصاعدة من التصفيات والمصنفة 64 عالميا.

وقالت ابنة الـ22 عاما المصنفة 36 عالميا "أنا سعيدة جدا لفوزي بالمباراة. إنه فوزي الأول هنا منذ عام 2021، ما يعطيه بالتالي نكهة إضافية. الأدوار الأولى دائما ما تكون صعبة، لاسيما في البطولات الكبرى حيث هناك توتر كما تعلمون... أنا سعيدة جدا بالطريقة التي أدرتُ بها نفسي والأداء خلال هذه المباراة".

وتلتقي رادوكانو في اختبارها التالي الإندونيسية جانيس تجين التي أطاحت فيرونيكا كوديرميتوفا بالفوز عليها 6 4 و4 6 و6 4.

كما بلغت الدور الثاني التشيكية ماركيتا فوندروشوفا بطلة ويمبلدون لعام 2023 ووصيفة رولان غاروس لعام 2019 بفوزها على الروسية أوكسانا سيليخميتيفا 6 3 و7 6 (7 3).

تأهل فريتس وشيلتون

وعند الرجال، تأهل الأميركيان تايلور فريتس وصيف البطل وبن شيلتون، المصنفان رابعا وسادسا تواليا، إلى الدور الثاني بفوزهما على الأميركي الآخر إميليو نافا 7 5 و6 2 و6 3 والبيروفي إيغناسيو بوسي 6 3 و6 2 و6 4 تواليا.

في المواجهة الأولى، حسم فريتس الذي خسر نهائي العام الماضي أمام الإيطالي يانيك سينر، المواجهة الأميركية البحتة مع نافا المصنف 101 عالميا في ساعة 58 دقيقة، حاجزا بطاقة الدور الثاني للمرة الثالثة تواليا في ملاعب فلاشينغ ميدوز.

ويلتقي فريتس الذي وصل هذا الموسم إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون حيث خسر أمام الإسباني كارلوس ألكاراس، في الدور المقبل الأرجنتيني سيباستيان بايس أو الجنوب إفريقي لويد هاريس.

وبدوره، احتاج شيلتون الذي وصل إلى نصف نهائي هذه البطولة عام 2023 حين انتهى مشواره على يد الصربي نوفاك ديوكوفيتش المتوج لاحقا باللقب، إلى ساعتين و7 دقائق كي يتفوق على بوسي، ابن الـ21 عاما المصنف 135 عالميا، بعدما كسر إرسال الأخير 4 مرات من أصل 13 فرصة أتيحت له، فيما أنقذ خمس فرص لمنافسه من أجل الكسر من أصل خمس.

ويلتقي ابن الـ22 عاما الذي وصل هذا الموسم إلى نصف نهائي بطولة أستراليا ثم ربع نهائي بطولة ويمبلدون، في الدور المقبل أحد الإسبانيين بابلو كارينيو بوستا أو بابلو لاماس رويس.