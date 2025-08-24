جائزة المجر الكبرى: فوز سابع تواليا للإسباني مارك ماركيس في موتو جي بي

الرياص - اسماء السيد - بالاتونفولدفار (المجر) : تابع الاسباني مارك ماركيس (دوكاتي) زحفه بقوة نحو احراز لقب بطل العالم في الدراجات النارية لفئة موتو جي بي للمرة السابعة بتحقيق فوزه السابع تواليا الأحد في جائزة المجر الكبرى على حلبة بالاتونفولافار.

والفوز هو العاشر لماركيس هذا الموسم من اصل 17 سباقا. وبات الدراج الاسباني على بعد 3 انتصارات تواليا لمعادلة الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية المسجل بإسم الاسباني الآخر خورخي مارتين العام الماضي عندما توج بطلا للعالم.

وتقدم ماركيس البالغ 32 عاما على مواطنه بيدرو أكوستا والايطالي ماركو بيتزيكي (ابريليا). اما بطل العالم الحالي الاسباني خورخي مارتين (ابريليا) فحل رابعا بعد ان انطلق من المركز السادس عشر.

ووسع ماركيس الفارق في صدارة بطولة العالم بينه وبين شقيقه الأصغر أليكس ماركيس الى 175 نقطة قبل نهاية الموسم بثمانية سباقات علما بان الاخير حل في المركز الرابع عشر في سباق اليوم.

عاد السباق الى المجر للمرة الأولى منذ عام 1992، ولم يحقق فيه ماركيس انطلاقة جيدة لانه كان يفقد توازنه عندما ارتطم ببيتزيكي عند المنعطف الثاني وتراجع الى المركز الثالث.