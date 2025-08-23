عمر سنجر.. الطيار اللبناني الذي خذلته مظلّته ليهوي أمام المتفرجين

الرياص - اسماء السيد - نعى محبو الطيار الشراعي اللبناني عمر سنجر إثر سقوطه في البحر قبالة شاطئ مدينة جونية الواقعة إلى شمال بيروت.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن سنجر انطلق للتدرب منفردا على حركات بهلوانية، وذلك ضمن استعداده للمشاركة في بطولة عالمية للطيران الشرعي البهلواني في تركيا.

وبحسب المدرب وخبير الطيران الشراعي فرح خوري، فإنه أثناء التدريب والقيام بإحدى الحركات الاستعراضية سقط سنجر في الشراع ولم يتمكّن من استخدام المظلّة الاحتياطية، مما أدّى إلى سقوطه في البحر ووفاته.

يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.