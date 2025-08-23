بطولة فرنسا: سان جرمان يحقق فوزه الثاني في عودته إلى بارك دي برانس

الرياص - اسماء السيد - باريس : حقق باريس سان جرمان حامل اللقب فوزه الثاني على ضيفه أنجيه 1 0 الجمعة على ملعب بارك دي برانس في افتتاح المرحلة الثانية من بطولة فرنسا لكرة القدم.

ويدين الفريق الباريسي إلى الإسباني فابيان رويس الذي سجل هدف المباراة الوحيد (50) بعدما أهدر الجناح الدولي عثمان ديمبيليه ركلة جزاء (27).

وكانت هذه المباراة الأولى التي يلعبها سان جرمان في ملعب بارك دي برانس منذ فوزه بباكورة ألقابه في دوري أبطال أوروبا في 31 أيار/مايو، بعد أن كان فاز على مضيفه نانت بهدف نظيف في المرحلة الأولى، حقق لقب الكأس السوبر الأوروبي على حساب توتنهام الإنكليزي في أودين، وشارك في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة حيث حلّ وصيفا لتشلسي الإنكليزي.

وحقق الفريق الباريسي فوزه الـ22 على أنجيه، مقابل 8 تعادلات وثلاث هزائم، علما أن الفوز الأخير لأنجيه يعود إلى 12 كانون الثاني/يناير 1975، كما أن المرة الأخيرة التي حصد فيها الفريق الضيف نقطة يتيمة كانت في كانون الأول/ديسمبر 2015 عندما فرض التعادل السلبي.

ودخل الإسباني لويس إنريكي مدرب سان جرمان المباراة بغياب الدولي الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا بسبب انزعاج عضلي بسيط، وفقا لما أشار مصدر مقرب من النادي لوكالة فرانس برس.

وكما كان متوقعا، غاب الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما للمباراة الثالثة على الرغم من مشاركته في تمارين الفريق، بعدما أبدى إنريكي رغبته بالتخلي عن خدماته حيث بات يعتمد على الوافد الجديد لوكا شوفالييه.

وبسَط سان جرمان سيطرة كاملة على المباراة لكنه لم يترجمها إلى فرص خطيرة، مكتفيا بهدف وحيد أعاده إلى المركز الأول مؤقتا.

وسدد لاعبو إنريكي تسع مرات خلال الشوط الأول، لكنهم لم يهددوا مرمى الحارس البوركينابي هيرفي كوفي بشكل خطير، ولو أنهم كانوا قادرين على التسجيل لولا أن ديميبيليه سدد ركلة الجزاء بعيدا عن المرمى (27).

لكن ديمبيليه عوّض الفرصة حين انطلق من الجهة اليمنى ولعب كرة إلى رويس، منه إلى ديزيريه دويه الذي لعبها عرضية ارتدت من الدفاع وتهيّأت أمام الإسباني فسددها مباشرة زاحفة نحو المرمى (50).