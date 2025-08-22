بطولة إيطاليا: بُعدٌ آخر لنابولي بوجود "مايسترو" الوسط دي بروين

الرياص - اسماء السيد - روما : على وقع تبدد تأثير المفاجأة التي فجرها نابولي، من المتوقع أن يحدث حامل اللقب تأثيرا كبيرا في الدوري الإيطالي لكرة القدم مع انطلاق الموسم الجديد 2025 2026 السبت، بعدما أظهر طموحه في سوق الانتقالات بتعاقده مع النجم البلجيكي كيفن دي بروين.

بعد 10 مواسم في صفوف مانشستر سيتي الانكليزي، فاز خلالها بكل شيء متاح، منها 6 ألقاب للدوري الممتاز ولقب مسابقة دوري أبطال أوروبا، دخل لاعب خط الوسط المخضرم في عالم مختلف.

اكتشف الشغف الجارف لجماهير نابولي، العناد الواضح والظاهر بأم العين لمدربه أنتونيو كونتي، وملعب تدريب بعيد كل البُعد عن ملعب مانشستر سيتي العصري والحديث والمجهز بأفضل التقنيات.

ورغم أن مقرّ التدريب في كاستيل فولتورنو يحتوي على غرف ملابس بدائية، وملاعب للتمارين انتقدها كونتي بنفسه وكادت أن تؤدي إلى رحيله في نهاية الموسم، إلّا أن الشك لا يساور دي بروين البالغ 34 عاما.

أكد البلجيكي في نهاية تموز/يوليو "نابولي هو المكان الأمثل لي. هو نادٍ طموح ويتيح لي اللعب على أعلى مستوى".

وأضاف لاعب خط الوسط الدولي (111 مباراة دولية، 31 هدفا) أن "هدفنا هو المنافسة في دوري أبطال أوروبا والدوري. بعد كل هذه الفترة التي أمضيتها في الدوري الإنكليزي الممتاز، كل شيء جديد بالنسبة لي، لكنني واثق من نفسي".

أصدقاء منذ القِدم

في نابولي، سيلتقي دي بروين مجددا مع مواطنه المهاجم روميلو لوكاكو، اللاعب الأساس في تشكيلة الفريق لعام 2025 مع الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي، والمفضّل عند كونتي.

قال دي بروين "نعرف بعضنا البعض مذ أن بلغنا الـ 13 عاما، ما سيساعدني على الاندماج وفهم كرة القدم الإيطالية".

لكن سيتعين على لاعب سيتي السابق الانتظار لفترة محدودة قبل اللعب إلى جانب المهاجم ابن الـ 32 عاما، وذلك بسبب الاصابة التي تعرض لها لوكاكو في فخذه الأيسر في الفوز الودي على أولمبياكس اليوناني 2 1 استعدادا لانطلاق الموسم الجديد، وقد يغيب عن الملاعب لعدة أشهر، وفقا للصحافة الإيطالية.

بالنسبة لكونتي، المنزعج لاستياء البعض من التعاقد مع دي بروين، فإن الأخير "لا يزال لديه الكثير ليقدمه لكرة القدم: +هو لاعب من الطراز الرفيع يرى أشياء لا يراها الكثير من اللاعبين الآخرين+".

يريد مدرب إيطاليا السابق الذي أشرف أيضا على تشلسي وتوتنهام الانكليزيين، إنهاء "لعنة الأبطال"، إذ منذ نهاية عهد يوفنتوس، الذي فاز بتسعة ألقاب تواليا بين عامي 2012 و2020، لم ينجح أي بطل في الاحتفاظ بلقبه.

ولكن بخلاف موسم 2024 2025، عندما لم يكن نابولي وبعد موسم 2023 2024 الكارثي الذي انهاه في المركز العاشر عقب إقالة مدربين، من بين المرشحين للفوز قبل أن يتفوق في الرمق الاخير على إنتر بنقطة واحدة، فإنه هذه المرة الفريق الأبرز.

قال كونتي بهذا الصدد "نحن المرشحون الأوفر حظا للفوز".

مغازلة يوفنتوس

تمكن كونتي الذي راودته فكرة الانضمام إلى يوفنتوس، ناديه السابق كلاعب ثم كمدرب، في حزيران/يونيو الماضي، من تعزيز صفوف فريقه الذي سينافس هذه المرة على 4 جبهات، وهي الدوري ودوري أبطال أوروبا وكأس إيطاليا والكأس السوبر الإيطالية.

إلى جانب دي بروين، أجرى نابولي عدة تعاقدات فضم المدافع الهولندي سام بيوكيما من بولونيا (31 مليون يورو)، ومواطنه جناح أيندهوفن نوا لانغ (25 مليون يورو)، إضافة إلى الحارس الصربي فانيا ميلينكوفيتش سافيتش قادما من تورينو (21 مليونا)، واللاعب الدولي الإيطالي الشاب لورنتسو لوكا من أودينيزي (35 مليونا).

اكتشف الوافدون الجدد أسلوب كونتي الذي يتطلب تحضيرا بدنيا مكثفا ودقة تكتيكية خلال معسكر تدريبي في ألتو أديجي.

في المقابل، يعتبر إنتر المرشح الأبرز لإزعاج نابولي وكونتي، لكن وصيف بطل إيطاليا وأوروبا دخل مرحلة جديدة بعد رحيل مدربه سيموني إنزاغي للاشراف على الهلال السعودي.

لا يتضمن سجل خلفه الروماني كريستيان كيفو (44 عاما) الذي سبق له أن ارتدى قميص "نيراتسوري" كلاعب بين عامي 2007 و2014، سوى 13 مباراة كمدرب في الدوري الإيطالي، لكنه يعتمد على فريق يتمتع بخبرة واسعة، إلا أنه أظهر هشاشة في نهاية الموسم، وتحديدا بعد خسارته أمام باريس سان جرمان الفرنسي بخماسية نظيفة في نهائي دوري الأبطال.