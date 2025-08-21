بطولة ألمانيا: ليفركوزن يواصل إعادة البناء بضم باديه وإيتشيفيري

الرياص - اسماء السيد - برلين : تعاقد باير ليفركوزن الألماني مع المدافع الفرنسي لويك باديه من إشبيلية الإسباني ولاعب الوسط الأرجنتيني كلاوديو إيتشيفيري من مانشستر سيتي الإنكليزي الخميس، ليواصل مدربه الجديد الهولندي إريك تن هاغ حملة واسعة لإعادة البناء.

وانضم باديه (25 عاما) الذي خاض باكورة مبارياته الدولية مع المنتخب الفرنسي في دوري الأمم الأوروبية في حزيران/يونيو الماضي، حتى عام 2030 مقابل 25 مليون يورو (29 مليون دولار أميركي) بحسب تقارير إعلامية.

وقال باديه "الدوري الألماني والكرة الألمانية جذابان كثيرا بالنسبة إليّ".

وتابع "سيكون الأمر ممتعا للغاية أن أقاتل من أجل الألقاب هنا".

من جهته، انضم إيتشيفيري (19 عاما) على سبيل الإعارة لموسم واحد قادما من سيتي.

وكان اللاعب الذي مثّل منتخب الأرجنتين لما دون 19 عاما قد انضم الى سيتي من ريفر بلايت في عام 2024 وسجّل أحد أهداف الفريق الإنكليزي في كأس العالم للاندية.

يجري ليفركوزن بطل الثنائية المحلية في موسم 2023 2024 حملة إعادة بناء واسعة هذا الصيف بعد رحيل أبرز نجومه.

وانتقل مدربه الإسباني شابي ألونسو للإشراف على ريال مدريد، فيما غادر فلوريان فيرتس والهولندي جيريمي فريمبونغ الى ليفربول بطل إنكلترا.

بدوره، انضم المدافع جوناثان تاه الى الغريم بايرن ميونيخ، ولاعب الوسط السويسري غرانيت تشاكا الى سندرلاند الإنكليزي والحارس السلوفاكي لوكاس هراديكي الى موناكو من الدوري الفرنسي.

وانضم الخميس المغربي أمين عدلي الى صفوف بورنموث الإنكليزي، فيما ارتبط إسم المهاجم النيجيري فيكتور بونيفايس بالإنضمام الى ميلان الإيطالي.