انتقال السويسري أوكافور إلى ليدز يسجّل رقما قياسيا في الدوري الإنكليزي

الرياص - اسماء السيد - لندن : تعاقد نادي ليدز يونايتد الإنكليزي لكرة القدم الخميس مع المهاجم السويسري نواه أوكافور قادما من ميلان الإيطالي مقابل 24 مليون دولار وفقا للتقارير وبعقد يمتد لأربعة أعوام.

وبإتمام هذه الصفقة، يكون إنفاق أندية الدوري الإنكليزي في فترة الانتقالات الحالية قد بلغ رقما غير مسبوق في فترة انتقال واحدة، ما يعني تجاوز الرقم القياسي السابق المسجّل في صيف 2023.

ورفع التعاقد مع اللاعب البالغ 25 عاما، إجمالي الإنفاق في فترة الانتقالات الحالية إلى 3.19 مليار دولار، متجاوزا الرقم القياسي السابق البالغ 3.17 مليار دولار والمُسجّل في صيف 2023.

ومن المتوقع ارتفاع هذا الرقم أكثر مع بقاء ما يزيد عن أسبوع قبل إغلاق فترة الانتقالات الحالية.

ولمع اسم أوكافور الذي شارك في 24 مباراة دولية مع منتخب بلاده سويسرا، مع ريد بول سالزبورغ النمسوي حيث فاز بأربعة ألقاب دوري، قبل انضمامه إلى ميلان، ثم انتقل معارا في منتصف الموسم الماضي إلى نابولي، ولعب دورا ثانويا في تتويجه بلقب الدوري الإيطالي للمرة الرابعة في تاريخه.

وقال أوكافور في تصريح للموقع الإلكتروني لليدز "عندما كنت طفلا، كنت أحلم باللعب في الدوري الإنكليزي. لذا، كان القرار سهلا بالنسبة إلي".

وأضاف "أسلوبي في اللعب يناسب الدوري الإنكليزي. إنه بمثابة حلم تحقق. لا أستطيع الانتظار حتى أبدأ اللعب. سمعت أن الدوري الإنكليزي هو الأفضل في العالم وأنه شديد الحدّة. لدي الكثير من الأصدقاء الذين لعبوا هناك أو يلعبون هناك حاليا".

وتابع "أنا مستعد لهذا التحدي الجديد".

وأشار السويسري إلى أنه انبهر بجمهور فريقه الجديد خلال مواجهة ودية بين ليدز وميلان في دبلن قبل بداية الموسم "كنت أتساءل، لماذا يوجد هذا العدد الكبير من الجمهور في مباراة ودية؟".

وأكمل "ثم رأيت على الشاشة أن عدد الحضور بلغ نحو 50 ألفا، فقلت في نفسي يا إلهي".

وأردف "كان الصوت مرتفعا جدا، لكنني سمعت أن أجواء الملعب (إيلاند رود) أكثر جنونا".

ويُعتبر أوكافور تاسع صفقة يبرمها ليدز منذ فوزه بدوري المستوى الثاني (تشامبيونشيب) وعودته إلى الدرجة الأولى بعد عامين من الغياب.

ويحلّ ليدز ضيفا على أرسنال أحد المرشحين للتتويج بلقب الدوري المحلي، السبت، بعد فوزه على إيفرتون 1 0 في مباراته الافتتاحية.

ولم يخسر أرسنال الفائز على مانشستر يونايتد في مباراته الافتتاحية 1 0 أيضا، أمام فريق صاعد حديثا منذ سقوطه أمام نيوكاسل 0 1 في تشرين الثاني/نوفمبر 2010.