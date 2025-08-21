بطولة ألمانيا: بايرن لتأكيد السطوة وتن هاغ يفتتح صفحة جديدة مع ليفركوزن

الرياص - اسماء السيد - برلين : بعد عام من تتويجه المذهل بلقب الدوري الألماني لكرة القدم من دون هزيمة، عيّن نادي باير ليفركوزن إريك تن هاغ مدربا جديدا، وأوكل إليه مهمة إعادة بناء الفريق، تزامنا مع بحث الهولندي عن ترميم سمعته بعد تجربة مخيبة للآمال مع مانشستر يونايتد الإنكليزي.

تصطدم هذه الطموحات بحامل اللقب بايرن ميونيخ الساعي لتأكيد سطوته وتحقيق لقبه الثاني تواليا والخامس والثلاثين في الـ "بوندسليغا"، وذلك عندما يفتتح منافسات المرحلة الاولى باستضافته لايبزيغ الجمعة.

يستهل ليفركوزن موسمه في الدوري المحلي على أرضه بمواجهة هوفنهايم السبت، وذلك بعد صيف مضطرب شهد رحيل عدة وجوه بارزة داخل الملعب وخارجه، ما جعل ملامحه مختلفة تماما عن بطل الثنائية من دون خسارة في موسم 2023 2024.

وانتقل مهندس ذلك النجاح المدرب الإسباني شابي ألونسو إلى ريال مدريد رفقة جهازه الفني، كما رحل هذا الصيف العديد من ركائز تشكيلة الفريق الأساسية مثل فلوريان فيرتس، السويسري غرانيت تشاكا، جوناثان تاه، الهولندي جيريمي فريمبونغ والحارس الفنلندي لوكاش هراديتسكي، مع تقارير عن رحيل لاعبين آخرين.

وحلّ بدلا منهم العديد من اللاعبين المثيرين للاهتمام، وإن كانوا لا يتمتعون بخبرة كبيرة، مثل الإنكليزي جاريل كوانساه، ماليك تيلمان والهولندي إرنست بوكو، مع ورود تقارير عن اقتراب التعاقد مع عدد قليل من اللاعبين الإضافيين.

الصبر والثقة

ومن جانبه، يسعى تن هاغ أيضا إلى ترميم سمعته التي تضررت بعد فترة صعبة مع يونايتد، على الرغم من تتويجه بكأس إنكلترا وكأس الرابطة.

قال الهولندي بهذا الصدد في مؤتمره الصحافي الافتتاحي في آب/أغسطس، فعندما سئل عن مواصلة أيام المجد التي حققها ليفركوزن، أجاب البالغ من العمر 55 عاما "لا يمكنك أن تُبحر اليوم في رياح الأمس".

بدا تن هاغ واثقا من نفسه لكنه طلب الصبر، مؤكدا أن الأمر سيستغرق منه بعض الوقت لإظهار براعته "لا أحد مثل هاري بوتر، يبني فريقا بهذه السرعة ويحقق النجاح في الوقت عينه. لا تسير الأمور بهذا الشكل في كرة القدم على أعلى المستويات".

وتخطى ليفركوزن بعض التوتر في أول مباراة له تحت قيادة الهولندي في كأس ألمانيا الجمعة، في مواجهة توقفت 45 دقيقة بسبب عاصفة، فاز في نهايتها على غروسأسباخ من الدرجة الرابعة برباعية نظيفة.

وأشاد المدرب بلاعبيه بعد الفوز لكنه قال "بالإمكان رؤية أن جميع الأمور لم تسر بسلاسة بعد. هذا يتطلب وقتا".

وبعيدا عن الضغوط التي واجهها مع أحد أكبر الأندية عالميا في أولد ترافورد، سيُمنح تن هاغ الوقت في ليفركوزن.

ودعم المهاجم الدولي والمدرب لألمانيا والولايات المتحدة وبايرن ميونيخ السابق، يورغن كلينسمان، في مقابلة مع وكالة فرانس برس ووسائل إعلام أخرى الأسبوع الماضي، تن هاغ قائلا "سيقود ليفركوزن إلى أقصى درجات النجاح".

وتابع "على ليفركوزن إعادة تحديد أهدافه، لأنه لا يمكن توقع تتويجه بالدوري المحلي حاليا. سيكون الهدف بلوغ دوري أبطال أوروبا، وربما التتويج بكأس ألمانيا، وتقديم أداء جيد على الصعيد القاري".

وأضاف "يملك إريك المعرفة والكاريزما والقدرات اللازمة للبلاء حسنا".

بايرن نحو اللقب الـ35

في المقابل، أطلق بايرن ميونيخ موسمه الجديد تحت قيادة مدربه البلجيكي فنسان كومباني، بالتتويح بلقب الكأس السوبر التي تحمل اسم اسطورته الراحل فرانتس بكنباور، للمرة الـ11 في تاريخه، على حساب شتوتغارت 2 1.

وشهدت المباراة مشاركة الوافدين الجديدين المدافع تاه والجناح الكولومبي لويس دياس الذي افتتح باكورة أهدافه مع النادي البافاري، كما شهدت تسجيل الإنكليزي هاري كاين هدفه الـ 86 في 97 مباراة منذ انضمامه اليه قادما من توتنهام في 2023.

ولم ينجح بايرن بالحصول على خدمات فيرتس من ليفركوزن ونيك فولتيمادي من شتوتغارت، كما خسر لاعبين مؤثرين برحيل الفرنسي كينغسلي كومان والمخضرم توماس مولر ولوروا سانيه والإنكليزي إريك داير من دون مقابل، إضافة إلى رحيل متوسط الميدان البرتغالي جواو بالينيا والمهاجم الفرنسي الشاب ماتيس تيل.

وقال كاين بعد التتويج "إنه أحد أصغر الفرق التي لعبت معها (من حيث عدد اللاعبين). لكن لا يزال هناك وقت حتى نهاية فترة الانتقالات".

وتابع "لدينا بعض اللاعبين الشبان الذي قدموا أداء مميزا في المباريات الودية الاستعدادية للموسم، لكن إذا أردنا أن نكون صريحين، فنحن نفتقد إلى العمق في الزاد البشري".

ومع إصابة جمال موسيالا وابتعاده على الأرجح حتى 2026، سيكون على كاين أن يتحمل عبئا هجوميا أكبر من المعتاد في المقدمة.

ويستهل بايرن حملة الدفاع عن لقبه الجمعة من بوابة لايبزيغ الطامح للعودة بقوة بعد موسم متواضع فشل خلاله بحلوله سابعا في التأهل إلى المسابقات القارية لأول مرة منذ صعوده إلى دوري الأضواء عام 2016.

ورأى قائد بايرن يوزوا كيميش في حديث مع موقع رابطة الدوري الألماني أن فريقه السابق "سيكون باستطاعته التركيز على الدوري لأنه ليس في المسابقات الأوروبية"، مضيفا أنه يملك فريقا جيدا.

وتعاقد لايبزيغ مع العديد من المواهب الشابة، بينهم الجناح البلجيكي يوان باكايوكو ومواطنه لاعب الوسط أرثر فيرميرين، في أول فترة انتقالات صيفية للمدرب السابق لليفربول الإنكليزي يورغن كلوب كمدير عمليات كرة القدم في مجموعة ريد بول المالكة للنادي.