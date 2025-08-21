لقاء لوزان: سيفيل يحسم سباق 100 م على حساب لايلز

الرياص - اسماء السيد - لوزان (سويسرا) : حسم العداء الجامايكي أوبليك سيفيل سباق 100 م في لقاء لوزان السويسري لألعاب القوى الأربعاء، مسجلا زمنا قدره 9.87، تاركا البطل الأولمبي الأميركي نواه لايلز في المركز الثاني بزمن 10.02 ث، في استمرار لسلسلة خيبات الأميركي هذا الصيف، قبل أقل من شهر من انطلاق بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو من 13 أيلول/سبتمبر وحتى 21 منه.

وفي ظل هطول أمطار غزيرة، تمكن سيفيل من فرض سيطرته مبكرا وحافظ على تقدم مريح على لايلز، فيما جاء الجامايكي الآخر أكيم بلايك في المركز الثالث مسجلا نفس زمن لايلز 10.02 ث.