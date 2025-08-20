كونفرنس ليغ: إيزي وغويهي أساسيان مع كريستال بالاس رغم أنباء الانتقال

الرياص - اسماء السيد - لندن : أكّد المدرب النمسوي لنادي كريستال بالاس الإنكليزي لكرة القدم، أوليفر غلاسنر، أن الثنائي الجناح إيبيريتشي إيزي وزميله المدافع مارك غويهي سيكونان في تشكيلة الفريق الأساسية أمام ضيفه فريدريكستاد النروجي، في ذهاب الملحق المؤهل إلى مسابقة كونفرنس ليغ الخميس.

وترددت أنباء عن انتقال إيزي إلى توتنهام وغويهي إلى ليفربول، وقد يظل مستقبل كل منهما محل نقاش عندما يستقبل كريستال بالاس ضيفه النروجي على ملعب سيلهورست بارك.

وأكد غلاسنر أن من حقه توقُع التزاما كاملا من اللاعبين المرتبطين بعقود مع النادي اللندني.

وقال النمسوي في مؤتمر صحافي الأربعاء عشية المباراة "من حق النادي دائما وواجب اللاعب تقديم 100% طالما أنه مرتبط بعقد. قبل مباراة تشلسي، أعتقد أن الكثير منكم تفاجأ بأن مارك وإيبس كانا أساسيين ولعبا المباراة بكاملها تقريبا".

وأضاف "وسيتفاجأ معظمكم غدا ببدئهما أساسيين بسبب كل الشائعات. لكن مجددا، إنهما ملتزمان".

وتابع غلاسنر الذي قاد كريستال بالاس إلى لقبي كأس إنكلترا ودرع المجتمع "إنهما ملتزمان مع الفريق ومرتبطان بعقود هنا. لعبا دورا حاسما في نجاحنا، وسيقومان بالأمر عينه طالما هما هنا".

وأكمل "هما ملتزمان مع الفريق لأنهما شخصان جيدان. عندما يرحل أحدهما، وهو أمر لا أعرفه حاليا، فهما يريدان الرحيل كلاعبين قدما 100% دائما لكريستال بالاس".

وأردف "هذا ما فعلاه منذ توقيعهما معنا، وهذا ما نتوقعه منهما حتى نهاية عقودهما، مهما كان موعد ذلك".

وينتهي عقد غويهي قائد الفريق في العام المقبل، فيما يرتبط إيزي بعقد حتى 2027.