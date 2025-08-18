إنفانتينو يدين ما حصل من إساءة عنصرية في كأس ألمانيا

الرياص - اسماء السيد - برلين : أدان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جاني إنفانتينو، ما حصل من إساءة عنصرية الأحد خلال مباراتين في الدور الأول من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم.

ورأى إنفانتينو في بيان صادر الإثنين أن ما حصل غير مقبول، مضيفا "أكرر وسأواصل فعل ذلك. لا مكان للعنصرية في كرة القدم"، وذلك في تعليق على توقف مباراة شالكه (درجة ثانية) ومضيفه لوكوموتيف لايبزيغ (درجة رابعة) الأحد بعد الإهانات العنصرية التي طالت جناح الضيوف الغاني كريستوفر أنتوي أدجي من قبل مشجعي أصحاب الأرض.

وصدر إعلان عبر مكبرات الصوت في الملعب يدين الإساءة العنصرية، ثم بعد استئناف المباراة، تعرض الجناح لصيحات استهجان متكررة من جماهير الفريق المضيف، ما دفع لوكوموتيف لايبزيغ إلى التقدم لاحقا الأحد باعتذار.

والأحد أيضا، زعم لاعب من كايزرسلاوترن (درجة ثانية) أنه تعرض لإساءة عنصرية من أحد مشجعي المضيف آر أس في اينتراخت (درجة خامسة) خلال الدور ذاته من مسابقة الكأس.

وأكد إنفانتينو أن فيفا "سيواصل مراقبة هذه الحوادث عن كثب" ووعد بالتعاون مع الاتحاد الألماني لكرة القدم "في مكافحة العنصرية".

ويأتي ذلك بعدما توقفت الجمعة المباراة الافتتاحية للدوري الإنكليزي الممتاز بين ليفربول حامل اللقب وضيفه وبورنموث في الدقيقة 29 نتيجة إهانات عنصرية بحق لاعب الضيوف الغاني أنطوان سيمينيو.

وطُرد المشجع الذي تلفظ بهذه الإهانات العنصرية من ملعب "أنفيلد" الجمعة، ثم أوقفته الشرطة في اليوم التالي.

أطلقت الشرطة سراحه بعد ذلك، لكنها منعته من حضور أي مباراة كرة قدم رسمية في المملكة المتحدة، وفرضت عليه عدم الاقتراب من ملعب كرة قدم في نطاق ميل واحد (1.6 كلم).