جواو فيليكس يقول إن جوتا "سيبقى الى الأبد جزءا من تاريخ كرة القدم"

الرياص - اسماء السيد - هونغ كونغ : قال البرتغالي جواو فيليكس، المهاجم الجديد في صفوف النصر السعودي، الاثنين إن زميله في منتخب البرتغال وصديقه المقرب ديوغو جوتا سيبقى "إلى الأبد جزءا من تاريخ كرة القدم" بعد وفاة نجم ليفربول الإنكليزي عن 28 عاما.

توفي جوتا مع شقيقه أندري سيلفا عندما انحرفت سيارتهما من طراز لامبورغيني عن الطريق في شمال إسبانيا في 3 تموز/يوليو.

قبل 11 يوما فقط من الحادث، كان المهاجم البرتغالي قد تزوج من روت كاردوسو، والدة أطفاله الثلاثة.

جاء كلام جواو فيليكس خلال مؤتمر صحافي عشية لقاء فريقه النصر مع مواطنه الاتحاد في نصف نهائي الكأس السوبر السعودية في هونغ كونغ وبدا متأثرا بشكل واضح وهو يتحدث عن صديقه العزيز وزميله الدولي.

قال فيليكس الذي كان من بين الحاضرين في جنازة الأخوين "كان ديوغو بالنسبة لي أحد أعز أصدقائي في المنتخب الوطني، وكان دائما جزءا من مجموعتنا الصغيرة في المنتخب الوطني والتي كانت دائما معا. كنت أعرف عائلته، وخاصة والديه، عائلة رائعة".

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 25 عاما "أعتقد أنه سيبقى جزءا من تاريخ كرة القدم إلى الأبد، وسيبقى في قلوب كل من كان قريبا منه. بعد ذلك اليوم، في كل مرة ننزل فيها إلى الملعب، سنتذكره ونشاركه جزءا من حياته".

انضم فيليكس إلى مواطنه البرتغالي كريستيانو رونالدو في نادي النصر آواخر الشهر الماضي قادما من تشلسي الانكليزي، في صفقة بلغت قيمتها 43.7 مليون جنيه إسترليني (58 مليون دولار).