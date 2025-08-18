دورة سينسيناتي: شفيونتيك إلى النهائي لمواجهة باوليني

الرياص - اسماء السيد - سينسيناتي (الولايات المتحدة) : بلغت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة ثالثة عالميا، نهائي دورة سينسيناتي الألف نقطة لكرة المضرب لأول مرة في مسيرتها، وذلك بعدما جددت تفوقها على الكازخستانية إيلينا ريباكينا العاشرة عالميا بالفوز عليها 7 5 و6 3 الأحد، لتواجه الإيطالية جازمين باوليني الخامسة عالميا.

وبعدما بلغت نصف النهائي في الموسمين الماضيين حيث خسرت أمام الأميركية كوكو غوف وغريمتها البيلاروسية أرينا سابالينكا تواليا، تمكنت شفيونتيك أخيرا من بلوغ نهائي هذه الدورة بعد تحقيقها فوزها الرابع هذا الموسم على ريباكينا التي خسرت أمام البولندية في كأس يونايتد وربع نهائي دورة الدوحة الألف نقطة وثمن نهائي بطولة رولان غاروس.

وضمنت شفيونتيك مشاركتها في بطولة "دبليو تي أيه" الختامية للعام الخامس تواليا ولحقت بسابالينكا إلى الحدث المقرر في السعودية بين الأول والثامن من تشرين الثاني/نوفمبر والذي أحرزت لقبه عام 2023 من دون أن تخسر أي مجموعة.

وقالت البولندية "من الرائع دوما التأهل إلى بطولة +دبليو تي أيه+ الختامية، ويشرفني أن أتنافس مع أفضل ثماني لاعبات في العالم. أنا متحمسة جدا للعودة مجددا هذا العام وتقديم أفضل ما لدي".

وعن مواجهتها مع ريباكينا، قالت البولندية "كانت مباراة صعبة. كان الأمر جنونيا في البداية، كان الطقس حارا جدا وكان الإيقاع سريعا جدا".

ونتيجة فوزها السادس من أصل 10 مواجهات ضد الكازخستانية، ستخوض شفيونتيك، المتوجة الشهر الماضي بلقب بطولة ويمبلدون لأول مرة في مسيرتها، النهائي الثالث عشر لها في دورات الألف نقطة التي أحرزت فيها 10 ألقاب حتى الآن، آخرها يعود إلى دورة روما في أيار/مايو 2024 حين تغلبت في النهائي على سابالينكا.

في المقابل وبعدما جردت سابالينكا من اللقب بالفوز عليها في ربع النهائي، انتهى مشوار ريباكينا، بطلة ويمبلدون لعام 2022، عند نصف النهائي في سينسيناتي حيث لم تذهب سابقا أبعد من ربع النهائي (مرة واحدة عام 2022)، وتأجل مسعاها للفوز بلقبها الثالث في دورات الألف نقطة، بعد إنديان ويلز وروما عام 2023.

وتتواجه شفيونتيك في النهائي التاسع والعشرين في مسيرتها المتوجة بـ23 لقبا، بينها 6 في البطولات الأربع الكبرى، مع باوليني الخامسة عالميا والسابعة في الدورة والتي حققت فوزها الثاني من أصل خمس مواجهات مع الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا بعدما تغلبت عليها 6 3 و6 7 (2 7) و6 3 في لقاء فرطت خلاله بفرصة إنهائه بمجموعتين بعدما كسرت إرسال منافستها قبل أن ترد الأخيرة بالمثل وتفرض شوطا فاصلا.

وبعدما احتفظت كل لاعبة بإرسالها في بداية المجموعة الأولى، اعتقدت ريباكينا أنها خلقت الفارق في الشوط السابع الذي انتزعته على إرسال منافستها في طريقها للتقدم 5 4، لكن الأخيرة ردت بالمثل في الشوط العاشر وأدركت التعادل 5 5 ثم تقدمت على إرسالها 6 5 قبل أن تكسر إرسال الكازخستانية مجددا وتحسمها 7 5 في 45 دقيقة.

تكرار لنهائي رولان غاروس 2024

وواصلت شفيونتيك تفوقها في المجموعة الثانية وتقدمت 4 1 بعدما انتزعت إرسال الكازخستانية في الشوط الرابع، في طريقها لحسمها 6 3 واللقاء في ساعة و38 دقيقة.

والآن، ستتواجه شفيونتيك مع باوليني، الساعية إلى لقبها الثاني هذا الموسم في دورات الألف نقطة والثالث في مسيرتها، في إعادة لنهائي بطولة رولان غاروس 2024 حين فازت البولندية 6 2 و6 1.

وبالمجمل، تتفوق شفيونتيك بشكل تام على وصيفة ويمبلدون لعام 2024، إذ خرجت منتصرة من المواجهات الخمس السابقة بينهما، آخرها هذا الموسم في نصف نهائي دورة باد هامبورغ الألمانية.