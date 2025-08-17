قصر مدريدي و 114 ألف دولار شهرياً.. نفقة طلاق جورجينا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: عاشا معاً لسنوات طويلة دون زواج رسمي، وهو الذي وقع في غرامها أثناء عملها بائعة في متجر مدريدي، بينما كانت شهرته العالمية بلا حدود، وثروته لا تقل عن نصف مليار يورو، وهو الآن أول ملياردير في تاريخ كرة القدم.

وأثار خبر موافقة جورجينا على الزواج من رونالدو تفاعلاً عالمياً كبيراً بالنظر إلى قصة الحب والارتباط طيلة ما يقرب من 10 سنوات، والآن هناك ما هو أكثر إثارة، وهو شروط الطلاق بينهما.

فقد أثار إعلان خطوبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي وخطيبته جورجينا رودريغيز تفاعلا واسعا على المستوى العالمي، متجاوزاً حدود عشاق كرة القدم العالمية، ففي خطوة غير مألوفة تحول خبر الزواج إلى حديث الشارع الرياضي والإعلامي ليس فقط بسبب إعلان الارتباط بحد ذاته بعد سنوات من الارتباط بل لما كشف عن وجود اتفاق مسبق يحدد تفاصيل الانفصال قبل إتمام الزواج.

ويعيش الزوجان كريستيانو رونالدو وجورجينا معا منذ ما يقرب من 10 أعوام أنجبا خلالها 3 أطفال ونجحا في تكوين أسرة تحت الأضواء العالمية.

لكن سرعان ما ظهرت تفاصيل مثيرة حول اتفاق مسبق بتوقيعهما قبل سنوات يكشف ما ستحصل عليه جورجينا في حال حدوث انفصال بينهما.

قصر ملكي

ووفقا لما كشفته مجلة "TV GUIA" البرتغالية أن الوثيقة الموقعة بين النجم العالمي وخطيبته تتضمن بنودا دقيقة أبرزها تخصيص معاش شهري دائم لجورجينا يفوق 114 ألف دولار إضافة إلى منحها ملكية قصر فاخر في حي لافينكا بالعاصمة مدريد، تزيد قيمته على 5.6 مليون دولار.

ويزعم أن هذا الاتفاق جرى توقيعه بعد ولادة طفلتهما الأولى ألانا مارتينا، ويهدف إلى توفير الاستقرار المالي لجورجينا وأطفالها وضمان ألا ينقصهم شيء في أي ظرف.

ويذكر أن هذه الخطوة تأتي في ظل ثروة هائلة يملكها رونالدو تقدر بـ671 مليون دولار.

ويحصل رونالدو على دخل سنوي ضخم بنحو 230 مليون دولار من عقده مع النصر السعودي، مما يجعله الرياضي الأعلى أجرا في العالم، فضلا عن ملايين الدولارات من عقود الرعاية والإعلانات.