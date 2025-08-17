جائزة النمسا الكبرى: ماركيس يتابع سطوته بتحقيقه الفوز التاسع

الرياص - اسماء السيد - سبيلبيرغ (النمسا) : تابع الدراج الإسباني مارك ماركيس (دوكاتي) سطوته على بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي، باحتلاله المركز الأول الأحد في جائزة النمسا الكبرى على حلبة ريد بول رينغ، معززا صدارته للترتيب العام بعد تحقيقه الفوز التاسع.

وتمكن ماركيس الذي انطلق من المركز الرابع، من تجاوز الإيطالي ماركو بيتزيكي في اللفة الـ20 وانطلق مبتعدا نحو خط النهاية ليحصد الانتصار السادس تواليا، مقتربا أكثر من إحراز لقبه العالمي السابع.

وحلّ المبتدئ الإسباني فيرمين ألديغير في المركز الثاني، وهو أفضل إنجاز في مسيرته الناشئة، فيما أكمل بيتزيكي منصة التتويج بحلوله ثالثا.

قال ماركيس بعد السباق "أنا سعيد للغاية بتحقيقي أول فوز لي هنا في النمسا أخيرا"، إذ لم يسبق له الانتصار على هذه الحلبة من قبل.

وأضاف ""في الجزء الأول كان (بيتزيكي) قويا جدا، لكنني فضّلت الانتظار".

وتابع "حاولت في البداية، لكن المخاطرة كانت كبيرة، فاخترت الانتظار والهجوم في النهاية.لكن ظهر منافس جديد هذه المرة، هو ألديغير، وكان يقترب بسرعة كبيرة. لكن نعم، أنا سعيد جدا بتحقيق ستة انتصارات متتالية".

بدوره، قال ألديغير البالغ 20 عاما "أنا سعيد جدا، لأن النمسا ليست من بين حلباتي المفضلة".

أما بيتزيكي فقال "أنا راض جدا عن عطلة نهاية الأسبوع بشكل عام. قدّمت أفضل ما لديّ كالعادة، لكن للأسف واجهت بعض المشكلات في الدراجة في اللفات الأخيرة واضطررت إلى التخفيف من السرعة".

وجاء فوز ماركيس في السباق رقم 1000 في تاريخ موتو جي بي ليُكمل عطلة نهاية أسبوع مثالية للإسباني الذي عانى في التجارب التأهيلية بعد انزلاقه عن الحلبة، قبل أن يحرز السبت انتصاره الـ12 في السباقات القصيرة لهذا الموسم.

في المقابل، انتهت سلسلة انتصارات الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا في النمسا المستمرة منذ عام 2022، علما أنه حل في المركز الثامن.

وتعرّض الإسباني خورخي مارتين لحادث سقوط اضطره للانسحاب ونُقل إلى المركز الطبي في الحلبة كإجراء احترازي.

وبعد 13 جولة من أصل 22 هذا الموسم، بات ماركيس متقدما بفارق 142 نقطة عن شقيقه أليكس ماركيس في صدارة الترتيب، فيما اتسع الفارق مع بانيايا الثالث إلى 197 نقطة.