إسرائيليون يرفعون لافتة "أنتم القتلة منذ عام 1939" في قلب وارسو

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قد لا يشعر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بحالة من الندم أكثر من اليوم الذي وافق خلاله على جعل كرة القدم الإسرائيلية تابعة للقارة الأوروبية على مستوى الأندية والمنتخبات، وذلك بعد أن رفضت غالبية الاتحادات الآسيوية استمرار إسرائيل كروياً ضمن كيان القارة الصفراء.

حيث يتجدد الجدل والتجاذبات والمشكلات ذات الظل السياسي والتي تتعلق بالأندية والمنتخبات الإسرائيلية التي تشارك في بطولات أوروبا، وآخرها بالأمس (الخميس) حينما رفع مشجعو كرة قدم إسرائيليون لافتة كتب عليها "قتلة منذ عام 1939" خلال مباراة ضد فريق بولندي، مما تسبب في غضب في بولندا حيث قال الرئيس إنها أهانت ذكرى البولنديين، بما في ذلك اليهود ، الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية.

أكثر من 3 ملايين يهودي في بولندا

يذكر أن ألمانيا النازية بولندا في الحرب العالمية الثانية . كان عدد سكان البلاد اليهودي، البالغ 3.2 مليون نسمة، الأكبر في أوروبا عند بداية الحرب. قُتل جميعهم تقريبًا، وكثير منهم في معسكرات الموت النازية، كما لقي 3 ملايين مواطن غير يهودي حتفهم أثناء الاحتلال، وقد أدت النزاعات التاريخية حول الحرب العالمية الثانية والمحرقة إلى توتر العلاقات بين بولندا وإسرائيل في الماضي، وفقاً لتقارير إسرائيلية.

وأظهرت دراسات تواطؤ بعض البولنديين في قتل اليهود على يد ألمانيا النازية، لكن العديد من البولنديين يرفضون مثل هذه المعلومات، قائلين إنها محاولة لتشويه سمعة بلد عانى بشدة خلال الحرب.

بولندا غاضبة من جمهور مكابي

تم عرض لافتة "القتلة منذ عام 1939" بشكل بارز على صف من المقاعد من قبل مشجعي فريق مكابي حيفا خلال مباراة الدوري الأوروبي ضد راكوف تشيستوشوا، والتي أقيمت في ديبرينتسين في المجر لأسباب أمنية.

"إن اللافتة الفاضحة التي رفعها مشجعو فريق مكابي حيفا تهين ذكرى المواطنين البولنديين - ضحايا الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك ثلاثة ملايين يهودي"، هذا ما كتبه الرئيس البولندي كارول ناوروكي ، الرئيس السابق لمعهد الذاكرة الوطنية في البلاد، على موقع X. "إنه غباء لا يمكن تبريره بالكلمات".

وقال وزير الداخلية البولندي مارشين كيرفينسكي "إن العداء لبولندا والتشويه الفاضح للتاريخ البولندي من قبل مثيري الشغب الإسرائيليين يتطلبان إدانة شديدة".

وأدانت السفارة الإسرائيلية في وارسو أيضًا اللافتة، وقالت :""لا مكان لمثل هذه الأقوال والأفعال، من أي جهة، لا في الملعب ولا في أي مكان آخر. أبدًا، هذه الحوادث المشينة لا تعكس روح غالبية المشجعين الإسرائيليين".

يذكر أن فريق راكوف تشيستوشوا قد فاز بالمباراة بنتيجة 2-0، مما منحه الفوز بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين.