بايرن يُطلق موسمه الغامض بمواجهة شتوتغارت على كأس فرانتس بكنباور

الرياص - اسماء السيد - برلين : بعد صيف محبط حتى الآن في سوق الانتقالات، يُطلق بايرن ميونيخ موسمه الغامض السبت حين يواجه مضيفه شتوتغارت على الكأس السوبر الألمانية التي تحمل اسم اسطورته الراحل فرانتس بكنباور، باحثا عن أخذ فكرة عما ينتظره من منافسة.

وتوج العملاق البافاري بلقب الدوري الألماني 12 مرة في المواسم الـ13 الأخيرة ويبقى المرشح الأقوى لتعزيز رقمه القياسي ورفع درع الـ"بوندسليغا" للمرة الخامسة والثلاثين في تاريخه، لكن مع شيء من الشك الذي يمنح الأمل لمنافسيه التقليديين بوروسيا دورتموند، باير ليفركوزن، وشتوتغارت المتوج الموسم الماضي بالكأس ما منحه شرف خوض مباراة السبت على الكأس السوبر.

لم يسر هذا الصيف بالطريقة التي يتمناها بايرن، إذ فشل في إغراء فلوريان فريتس للانتقال إلى صفوفه من ليفركوزن بعدما فاز ليفربول بطل الدوري الممتاز في السباق للحصول على خدماته.

وعلى رغم من حصول فريق المدرب البلجيكي فنسان كومباني على الجناح الكولومبي لويس دياس من ليفربول بالذات، فقد خسر لاعبين مؤثرين جدا بعد رحيل نجمه المخضرم توماس مولر ولوروا سانيه والإنكليزي إريك داير من دون مقابل.

كما يتجه الجناح الفرنسي كينغسلي كومان لمغادرة "اليانتس أرينا" والالتحاق بالنجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو في النصر السعودي، فيما انتقل المهاجم الفرنسي الشاب ماتيس تيل نهائيا إلى توتنهام الإنكليزي بعدما لعب في صفوف الأخير الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

وحاول بايرن جاهدا الحصول على خدمات المهاجم الدولي الألماني نيك فولتيمادي من شتوتغارت بالذات، لكن العروض التي تقدم بها حتى الآن لم تكن كافية لإقناع بطل الكأس بالتخلي عن ابن الـ23 عاما.

وفي حديث مع موقع رابطة الدوري الألماني الخميس، قال قائد بايرن يوزوا كيميش إن التغيرات في الدوري هذا الصيف جعلت من الصعب تحديد الفرق المنافسة لفريقه، مضيفا "سنرى من سيصل إلى القمة. بالنسبة لنا، سيكون من المهم أن نسير في طريقنا الخاص. لا يمكننا التأثير على ما سيفعله الآخرون".

ورشح كيميش فريقه السابق لايبزيغ للعودة بقوة بعد موسم متواضع فشل خلاله في التأهل إلى المسابقات القارية لأول مرة منذ صعوده إلى دوري الأضواء عام 2016.

وتعاقد لايبزيغ الذي أنهى الموسم الماضي سابعا، مع العديد من المواهب الشابة، بينهم الجناح البلجيكي يوان باكايوكو ومواطنه لاعب الوسط أرثر فيرميرين، في أول فترة انتقالات صيفية للمدرب السابق لليفربول الإنكليزي يورغن كلوب كمدير عمليات كرة القدم في مجموعة ريد بول المالكة للنادي.

وأضاف كيميش "لايبزيغ يملك فريقا جيدا. ولأن لايبزيغ ليس في المسابقات الأوروبية، فسيكون باستطاعته التركيز على الدوري الألماني".

ليفركوزن بحلة جديدة

وسيكون ليفركوزن، بطل ثنائية الدوري والكأس في الموسم قبل الماضي، بحلة جديدة بعدما غادر معظم الذين ساهموا في موسم 2023 2024 التاريخي الذي لم يذق فيه طعم الهزيمة محليا ومني بخسارة واحدة فقط في كافة المسابقات وكانت في نهائي "يوروبا ليغ" على يد أتالانتا الإيطالي (0 3).

انتقل فيرتس والظهير/الجناح الهولندي جيريمي فريمبونغ إلى ليفربول، كما غادر قائد خط الوسط السويسري غرانيت تشاكا إلى سندرلاند الإنكليزي والمدافع الألماني جوناثان تاه إلى منافسه على اللقب بايرن ميونيخ.

ومع ذلك، فإن الخسارة الأكبر على الإطلاق هي المدرب شابي ألونسو، إذ غادره الإسباني للانضمام إلى مواطنه ريال مدريد.

وسيسعى بديله الهولندي إريك تن هاغ إلى إحياء سمعته التي تشوهت في مانشستر يونايتد الإنكليزي، لكنه يقود فريقا يضم العديد من الوافدين الجدد.

وبعدما قدم أينتراخت فرانكفورت أداء رائعا الموسم الماضي بإنهائه الدوري في المركز الثالث، ذهب أيضا في اتجاه بناء الفريق نتيجة خسارته مهاجمه الفرنسي أوغو إيكيتيكيه المنتقل إلى ليفربول بعد ستة أشهر فقط من رحيل الجناح المصري عمر مرموش إلى الفريق الإنكليزي الآخر مانشستر سيتي.

وقد يكون بوروسيا دورتموند بقيادة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش الفائز بالدوري مع بايرن عام 2019، قادرا على إزعاج غريمه البافاري.

وتولى كوفاتش زمام الأمور في كانون الثاني/يناير وقاد الفريق للصعود من المركز الحادي عشر إلى الرابع، منهيا الموسم بـ22 نقطة من أصل 24 ممكنة.

وسيعزز قدوم الإنكليزي جوب بيلينغهام خط الوسط، في حين أن الخسارة الكبيرة الوحيدة كانت الجناح الإنكليزي جايمي غيتنز الذي انتقل إلى تشلسي بعدما عانى من أجل الحصول على وقت لعب تحت قيادة كوفاتش.

ويبدو أن شتوتغارت، الفائز بالكأس والذي احتل المركز الثاني متقدما على بايرن في موسم 2023 2024، سيواصل إزعاج الفرق الكبرى.

وقال قائده الدولي التركي أتاكان كارازور لوكالة فرانس برس ووسائل إعلام أخرى الخميس "لدينا فريق مميز جدا... لدينا لاعبون أكفاء في كل مركز، حتى أن البعض منهم لم يسمع به الناس من قبل".

ورأى كارازور إن الرجل المحوري هو المدرب سيباستيان هونيس الذي قاد شتوتغارت من فريق يكافح للهروب من الهبوط إلى فريق يتوج بالألقاب ويشارك في المسابقات الأوروبية خلال عامين فقط من توليه القيادة.