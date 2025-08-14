رابطة الدوري الإسباني تعتمد إصابة تير شتيغن كإصابة طويلة الأمد

الرياص - اسماء السيد - مدريد : أعلن نادي برشلونة لكرة القدم الأربعاء أن رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا" اعتمدت إصابة حارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيغن كإصابة طويلة الأمد، ما يتيح للنادي تسجيل حارسه الجديد جوان غارسيا من دون انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

وقال النادي الكاتالوني في بيان نشره على موقعه الرسمي "قررت اللجنة الطبية في رابطة الدوري الإسباني أن إصابة حارس المرمى مارك أندريه تير شتيغن تطابق معايير الإصابة طويلة الأمد المنصوص عليها في اللوائح الحالية".

وأضاف "سيقوم النادي غدا (الخميس) باستكمال إجراءات تسجيل اللاعب جوان غارسيا بشكل فوري".

وخضع قائد بطل الدوري الإسباني الموسم الماضي لعملية جراحية في الظهر الشهر الماضي، عقب موسمين مثقلين بالإصابات الخطيرة،

وعلى الرغم من ذلك، رفض الحارس البالغ 33 عاما إلى حدود الجمعة الماضي، الكشف عن تفاصيله الطبية، في ظل سعي برشلونة لتصنيف إصاباته كإصابة طويلة الأمد من قبل "لا ليغا"، ما يسمح له بخصم جزء من راتب الألماني من فاتورة رواتبه الرسمية.

وكان "بلاوغرانا" يُخطط لاستغلال غياب تير شتيغن الطويل لتسجيل تعاقداته الجديدة مع الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف.