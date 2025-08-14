نجمة الجمباز البرازيلية أندرادي تغيب عن بطولة العالم في جاكرتا

الرياص - اسماء السيد - ساو باولو : قررت نجمة الجمباز البرازيلية ريبيكا أندرادي الحائزة على الميدالية الذهبية في الحركات الأرضية في أولمبياد باريس 2024، التوقف عن المشاركة في المنافسات هذا العام وبالتالي الغياب عن بطولة العالم في جاكرتا الإندونيسية المقررة بين 19 و25 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وأكد القسم الإعلامي لدى أندرادي لوكالة فرانس برس الأربعاء تصريحات مدربها فرانسيسكو "زيكو" بوراث، الذي قال لصحيفة غلوبو إسبورتي "قررنا عدم إشراكها في المنافسات هذا العام".

وأضاف "ستظل نشيطة في صالة الألعاب الرياضية، محافظة على لياقتها البدنية".

وتابع "في عام 2026، لدينا التزامات مهمة للغاية. مرحلة التأهل للأولمبياد على وشك أن تبدأ".

وكانت ابنة الـ26 عاما أثارت ضجة خلال مؤتمر صحافي في ريو دي جانيرو بإعلانها اعتزال الحركات الأرضية حفاظا على صحتها، معتبرة أن الحركات الأرضية تُعرّض جسدها لـ"ضغط" شديد. رغم ذلك، فهي تنوي مواصلة مسيرتها على أجهزة أخرى.

قالت "أنا رياضية في السادسة عشرة من عمري، وخضعت لخمس عمليات جراحية في الركبة. عندما ندرك حدودنا، من الضروري احترامها. أعلم أنكم تحبوني عندما أمارس الحركات الأرضية، لكن لا يزال بإمكاني إظهار الكثير على أجهزة أخرى"، مثل مسابقة حصان القفز التي أحرزت ذهبيتها في أولمبياد طوكيو صيف 2021 وفضيتها في باريس 2024.

وأشارت إلى أنها تهتم الآن أكثر بـ"صحتي البدنية والنفسية... إنه أمر بالغ الأهمية بالنسبة للأعوام المقبلة حيث سيكون بانتظارنا دورة أولمبية واحدة على الأقل".

وقد عرّضت إصابات الركبة المتعددة بين عامي 2015 و2019 مسيرتها الرياضية للخطر قبل أن تصبح واحدة من أفضل لاعبات الجمباز في العالم.

دوّنت أندرادي اسمها كالرياضية البرازيلية الأكثر تتويجا بالميداليات الأولمبية سواء عند السيدات أو الرجال، بست ميداليات في ثلاث مشاركات أولمبية (ذهبيتان وثلاث فضيات وبرونزية).

في باريس، تلقت تكريما رائعا من أسطورة الجمباز الأميركية سيمون بايلز، التي وصفتها بـ"الملكة" وكرّمتها بانحناءة على منصة التتويج في الحركات الأرضية، حين فازت بالميدالية الفضية.

بعد ظهورها الأولمبي الأول في ريو 2016، فازت ابنة ساو باولو بالميدالية الذهبية في حصان القفز والفضية في المنافسات الكاملة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.