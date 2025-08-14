الكأس السوبر الأوروبية: باريس سان يقلب الطاولة على توتنهام ويحرز اللقب بركلات الترجيح

الرياص - اسماء السيد - Udine (إيطاليا) : أحرز باريس سان جرمان الفرنسي الكأس السوبر الأوروبية في كرة القدم بعد ان قلب تخلفه أمام توتنهام الإنكليزي 0 2 الى تعادل 2 2 في الوقت الأصلي ثم الى حسم النتيجة بركلات الترجيح 4 3 الاربعاء في مدينة أوديني الإيطالية.

تقدم توتنهام بهدفي الهولندي ميكي فان دي فين (39) والارجنتيني كريستيان روميرو (48)، قبل ان يسجل سان جرمان هدفين في الدقائق الأخيرة من المباراة عن طريق البديلين الكوري الجنوبي كانغ إن لي (85) والبرتغالي غونسالو راموش (90+4).

وبات سان جرمان أول فرنسي يحرز لقب هذه المسابقة.

وتجمع الكأس السوبر الأوروبية بين بطل الدوري الأوروبي وبطل يوروبا ليغ.

وكان سان جرمان سحق إنتر الايطالي 5 0 في نهائي دوري الابطال، في حين تغلب توتنهام على مواطنه مانشستر يونايتد 1 0 في نهائي يوروبا ليغ.

خاض حارس مرمى سان جرمان الجديد لوكا شوفالييه المنتقل اليه الاسبوع الماضي من ليل اول مباراة رسمية له على حساب الايطالي جانلويجي دوناروما المستبعد من التشكيلة لعدم التوصل الى اتفاق بتمديد عقده، وسيغادر على الارجح العاصمة الفرنسية قبل اقفال باب الانتقالات الصيفية مطلع الشهر المقبل.

في المقابل، غاب عن سان جرمان لاعب وسطه البرتغالي جواو نيفيش الموقوف، في حين قرر المدرب الاسباني لويس انريكه اشراك الجناح ديزيريه دويه على الجهة اليسرى في وسط الملعب بدلا من الاسباني فابيان رويس، في حين شارك الثلاثي الهجومي عثمان ديمبيليه كرأس حربة يعاونه على الجناحين وبرادلي باركولا والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا.

في المقابل، غاب لاعب الوسط المهاجم في توتنهام جيمس ماديسون لاصابة خطرة في ركبته ستبعده على معظم فترات الموسم المقبل. وشارك في صفوف توتنهام لاعباه الجديدان البرتغالي جواو بالينيا والغاني محمد قدوس.

وقاد توتنهام مدربه الجديد الدنماركي توماس فرانك الذي حل بديلا عن الاسترالي انجه بوستيكوغلو المقابل من منصبه اواخر الموسم الماضي على الرغم من قيادة الفريق الى احراز الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ).